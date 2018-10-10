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Başkanlardan Kahramankazan'a çıkarma

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kahramanakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ı makamında ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kahramanakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ı makamında ziyaret etti.


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, çiçeklerle karşıladığı misafirlerini makamında ağırladı. Ertürk, farklı zamanlarda gerçekleştirilen ziyaretlerde Akgül, Turgut ve Kaplan'a yaptıkları çalışmalar, yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaretler kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ertürk, misafirlerine el işçiliğiyle yapılmış ipek bir Türk bayrağı ile ilçeye özgü hediyeler takdim etti. Başkan Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Akgül, Kaplan ve Turgut'a teşekkür etti. Akgül, Turgut ve Kaplan da gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür etti.

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