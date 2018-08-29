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29 Ağustos 2018 11:32

Başkanlık Koşusu’nda kazanan Montana

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75.

Başkanlık Koşusu’nda kazanan Montana

29 Ağustos 2018 11:32

Yıl Hipodromu’nda bu yıl 19’uncusu düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu yarışseverlerin heyecanlı izleyişi ile gerçekleşti. Yarış sonunda birinciliği 1 numaralı Montana kazandı.


Günün 6. koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu’nda 5 safkan İngiliz tayının kıran kırana mücadelesi izleyiciler tarafından büyük alkış topladı. Yoğun ilgi gören yarışı Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar da izledi.



İngiliz safkanlar çim pistte esti geçti


Montana, Beceriklihan, Atlas Beyi, Civanım, Littleking ve MCGregor isimli İngiliz safkanlarının 2 bin 200 metre çim pistte verdikleri soluksuz mücadele, seyircilerin heyecan dolu dakikalar geçirmesine sebep oldu.


Yarış sonunda birinciliği 1 numaralı Montana alırken, 4 numaralı Civanım ikinci, 2 numaralı Beceriklihan üçüncü oldu. Atlas Beyi atı yarışı tamamlayamadığı için 5 numaralı LittleKing dördüncü, 6 numaralı MC Gregor yarışı beşincilikle bitirdi.


İrfan Babayiğit’e ait Montana’nın kazandığı kupayı, Yenimahalle Belediyesi Başkan Fethi Yaşar, İrfan Babayiğit adına antrenör Fahrettin Sezer’e vererek tebrik etti.




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