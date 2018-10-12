Başkent Ankara 95 yaşında

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıldönümü, 13 Ekim Cumartesi günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Ankara Valiliği tarafından düzenlenecek ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteklediği kutlama programının ilk durağı Anıtkabir olacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus birinci Meclis'te ve Cumhuriyet Müzesi'nde devam edecek olan kutlama etkinlikleri, Seğmenlerin kortej yürüyüşüyle Ankara Kalesi'nde sona erecek.

Başkan Tuna'dan resepsiyon

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gençlik Parkı'nda düzenlenecek olan ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da katılacağı resepsiyona, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde de 13 Ekim'e kadar Başkentlilerin ziyaretine açılan "Eski Ankara Fotoğrafları Sergisi"nde 60 fotoğraf sergileniyor.