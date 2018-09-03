Genel Kurul, 4-6 Eylül tarihleri arasında Başkent’te düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm Dünya’da idari başkentlerin kalkınması ve bu kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir araya gelen "Dünya İdari Kentler Birliği"nin ilk genel kuruluna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Genel Kurul, 4-6 Eylül tarihleri arasında Başkent’te düzenlenecek.

Başkan Tuna’ya önemli görev

Türkiye ile birlikte toplam 16 ülkenin belediye başkanları ve temsilcilerinin katılacağı Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurulu, dört farklı oturumda gerçekleşecek.

Çok sayıda bürokrat, uzman ve akademisyenin yer alacağı Genel Kurul Toplantısı’nın açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de konuşma yapacak.

2017 yılında Güney Kore’nin idari başkenti Sejong’da yapılan, Ankara (Türkiye), Sejong (Kore Cumhuriyeti), Putraja (Malezya), İslamabad (Pakistan) ve Brasilia’nın (Brezilya) katılımlarıyla gerçekleştirilen “Dünya İdari Başkentler Forumu”nda alınan ortak kararla, 2018-2020 dönemi için birlik başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Başkent’te yapılacak Genel Kurul’da, Ankara Büyükşehir Belediyesi birlik dönem başkanlığına seçilecek. Birliğin iki yıl boyunca ilk dönem başkanlığı görevini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yürütecek.

Belediye başkanları katılacak

Başkan Tuna, Ankara’ya gelecek kurucu birlik üyesi belediye başkanları ile katılımcı ülkelerin belediye başkanlarına 5 Eylül’de önemli mesajlar verecek.

Genel Kurul için Ankara’ya Sejong Belediye Başkanı Choon-hee Lee, İslamabad Belediye Başkanı Anser Aziz Sheikh, Putrajaya Belediye Başkanı Haji Hasim Bin Haji, Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı,Niamey Belediye Başkanı Mouctar Mamoudou, Mogadishu Belediye Başkanı Abdirahman O. Osman gibi belediye başkanları gelecek.

Birlik üyesi ülkelerinin belediye başkanları ve temsilcilerinin katılacağı Genel Kurul Toplantısı’nın ana teması ise "Dayanışma ve Refah: Dünya İdari Başkentler Birliği" olacak.

Şehir yönetimine ilişkin kararların alınacağı ve bilgi birikimlerinin paylaşılacağı Yuvarlak Masa Toplantısı’nda, "Akıllı İdari Kentler", "Kentsel Dönüşüm" ve "İdari Kentler İçin En İyi Uygulamalar” başlıkları, hem oturum başlıklarını hem de gündem maddelerini oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerinin tanıtılacağı birlik toplantısı sonunda Başkent’e gelen belediye başkanları ve heyetleri için tarihi ve kültürel mekanları kapsayan bir gezi programı da düzenlenecek.

Toplantıya katılacak ülkeler ise şöyle:

Türkiye

Kore

Brezilya

Pakistan

Malezya

Slovenya

Bosna-Hersek

Mozambik

KKTC

Kırgızistan

Katar

Nijer

Macaristan

Özbekistan

Almanya

Somali