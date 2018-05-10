Başkent balı markalaştırılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın çiftçilere her türlü desteğin verilmesi yönündeki talimatının ardından harekete geçen Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, ilk dağıtımı Şereflikoçhisar ve Evren ilçesinden başlattı. Büyükşehir ekipleri, 20 ayrı ilçede yaklaşık 2 bin Başkentli çiftçiye 24 Mayıs tarihine kadar arılı kovan dağıtımı yapacak.

Başkent’te arılı kovanı desteğine bu yıl rekor başvuru olduğunu belirten Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, yaklaşık 2 bin arıcıya 9 bin 250 arılı kovan dağıtılacağını söyledi. Hem Başkent çiftçisini hem de Başkent ekonomisini olumlu etkileyecek proje hakkında bilgi veren Eraslanoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Yüzde 25 katkı payı ve yüzde 75 hibeyle dağıtımlarına başladığımız arılı kovan ve malzeme desteğimize Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerimizden başladık. Her gün farklı ilçe veya ilçelerimizde sürdüreceğimiz dağıtımlarımız sayesinde hem çiftçimiz hem şehrimiz kazanacak.”

“Başkent balı bir marka olacak”

Başkent balının bir marka haline dönüşmenin hayal olmadığının altını çizen Eraslanoğlu, yeni desteklerin artarak devam edeceğini açıkladı. Eraslanoğlu, “Başvuruda bulunup, katkı paylarını yatıranlara kişi başı 5 adet arılı kovan, 2 kilogram arı otu, 10 kilogram arı keki ve bir takım arıcılık malzemesi desteği veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ‘Ankara’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için destek çalışmalarının çeşitlendirilmesi ve yeni destekler verilmesi’ talimatıyla harekete geçtik. Pek çok konuda olduğu gibi arı yetiştiricilerine de destek vermeyi sürdüreceğiz. Desteklerimiz sayesinde Başkent Balı bir marka olacak, buna gerçekten inanıyoruz” dedi.

En çok başvuru Beypazarı’ndan

Dağıtımların yapılan planlama sonrası ilçe ilçe yapılacağını ifade eden Eraslanoğlu, en çok arılı kovan dağıtımının en fazla başvurunun yapıldığı Beypazarı’nda gerçekleşeceğini söyledi. Arılı kovan desteği alacak çiftçilere tek tek ulaşıldığını ve bilgilendirildiklerini söyleyen Eraslanoğlu, “Sadece Beypazarı’nda 282 arı yetiştiricimize bin 410 arılı kovan ve malzeme desteği sağlayacağız” dedi.

Arıcılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerde yapılacak kovan dağıtımına ilişkin takvim ise şöyle:

“8 Mayıs Salı Şereflikoçhisar ve Evren

9 Mayıs Çarşamba Nallıhan,

10 Mayıs Perşembe ve 11 Mayıs Cuma Beypazarı,

14 Mayıs Pazartesi Ayaş ve Güdül,

15 Mayıs Salı Haymana ve Polatlı,

16 Mayıs Çarşamba Bala ve Elmadağ,

17 Mayıs Perşembe Gölbaşı,

18 Mayıs Cuma Çubuk,

21 Mayıs Pazartesi Akyurt,

22 Mayıs Salı Pursaklar ve Mamak Kutludüğün

23 Mayıs Kahramankazan ve Sincan

24 Mayıs Perşembe Çamlıdere ve Kızılcahamam.”