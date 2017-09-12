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12 Eylül 2017 21:41

Başkent ekibi, Sivasspor hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in beşinci haftasında sahasında pazar günü Sivasspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibi, Sivasspor hazırlıklarına başladı

12 Eylül 2017 21:41


Osmanlıspor, bir günlük iznin ardından yeni haftanın hazırlıklarına başladı. 1 saat 15 dakika süren antrenmana tedavi süreci tamamlanarak takım içerisindeki yerini alan Raheem Lawal da katıldı. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretindeki antrenmana mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarında core çalışmasıyla (vücut ağırlığıyla yapılan) devam eden antrenmanda 7’ye 2 top kapma oyununa geçildi. Haftanın ilk antrenmanı, 3 takım halinde dar alanda dönüşümlü olarak oynanan çift kale maçla son buldu.


Osmanlıspor yarın sabah 10:00 akşam ise 18:00’da yapacağı antrenmanlarla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.



Osmanlıspor’da çifte kutlama


Antrenman bitiminde ise saha içerisinde, kaleci antrenörü Özden Öngün ve takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın doğum günleri kutlandı. Saha içerisine getirilen doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Öngün 39, Türkaslan ise 23 yaşına girdi. Doğum günleri kutlanan ikiliye, Teknik Direktör Bülent Uygun yaş günü pastasından yedirdi.




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