Başkent gezileri kışın da sürüyor

Başkentlilere sunduğu kültürel ve sosyal hizmetlerle dünyaya örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz şehir turu hizmetiyle kentin tarihi, turistik ve kültürel bölgelerini, rekreasyon alanlarını gezdirip, tura katılanlara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor

Ankara'yı daha yakından tanımak isteyen vatandaşları otobüslerle her gün şehir içinde ücretsiz yolculuğa çıkaran Büyükşehir'in gezi programında; peyzaj çalışmalarıyla dikkat çeken rekreasyon alanlarından restore edilerek yeni bir görünüm kazanan tarihi yapılara, geçmişin izlerini taşıyan müzelere kadar birçok yer bulunuyor.

İklim koşullarına bağlı olarak yazın açık kışın da kapalı otobüslerle gerçekleştirilen geziler kapsamında Anıtkabir başta olmak üzere Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam gibi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ilçelere de turlar düzenleniyor.

Uzman rehberler eşliğinde

Şehrin tarihi ve turistik yerlerini uzman rehberler eşliğinde daha yakından tanıma şansını yakalayan vatandaşlar, bu gezilere bireysel ya da grup halinde katılabiliyorlar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretsiz şehir turlarına yoğun ilgi gösteren Başkentliler sunulan bu hizmetten oldukça memnun. Eşi ile birlikte ücretsiz şehir turuna katılarak Çamlıdere'yi yakından tanıma fırsatı bulan 58 yaşındaki Murat Elma, duygularını şu sözlerle anlatıyor:

“Daha önce eşim gelmişti ama ben çalıştığım için katılamamıştım. Bu geziye eşimle beraber dahil olma fırsatı buldum. Bu tur sayesinde hem gezme hem de bilgilenme şansımız oldu. Çok memnun kaldık. Bize bu imkanı tanıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.”

Komşularının tavsiyesi üzerine ücretsiz şehir turuna katıldığını söyleyen 64 yaşındaki Asuman Soylu'nun Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden haberi olmayan Başkentlilere ise bir mesajı var:

“Çok güzel bir hizmet. Sizi alıp gezdirip, gittiğiniz yerler hakkında bilgilendirip güzel bir gün geçirmenizi sağlıyorlar. İnsanlar gezmeye, keşfetmeye önce kendi yaşadıkları şehirden başlasınlar. Ankara'mızın görülmeye değer öyle çok yeri var ki... Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti sayesinde görme imkanı buldum.”

Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu şehir turu hizmetinden yararlanmak ve bugüne kadar gitmediği yerleri ziyaret etmek isteyenler, 153 Mavi Masa Çağrı Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bireysel ya da toplu bir şekilde başvurabilir.