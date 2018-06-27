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27 Haziran 2018 10:44

Başkent gölleri ’balık’ üretecek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü "Göl ve Göletlerin Balıklandırılması Projesi” kapsamında 29 bin yavru sazan göl ve göletlere bırakılacak.

Başkent gölleri ’balık’ üretecek

27 Haziran 2018 10:44


Başkent’teki göl ve göletlerin balıklandırılması çalışmalarına Mavi Göl’den (Bayındır Barajı) başlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Antalya Kepez Üretim Tesisleri’nden alınan 29 bin yavru sazan, Başkent’teki tüm göl ve göletlere bırakılacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Mavi Göl’de katıldığı balıklandırma çalışmasında proje ile sportif olta balıkçılığını geliştirerek, bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Başkentlilerin de büyük ilgi gösterdiği balıklandırma çalışmalarını anlatan Eraslanoğlu, "Bakanlık ve üniversite işbirliği ile Başkent’te balık popülasyonunu artırmak için projeler üretip hayata geçiriyoruz. Hem bölge halkını kalkındırmayı hem de ekolojik sistemi canlı tutarak, yaban su hayatının devamını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.


Ankara’da balık popülasyonunu artırarak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla çeşitli işbirlikleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl balıklandırma faaliyetlerini şu göl ve göletlerde yapacak:


Kızılcahamam: Üçbaş Göleti, Çeştepe Göleti, Kırköy Göleti, Yukarı Karaören Göleti, Karacaören Göleti


Etimesgut: Göksu Göleti


Güdül: Sorgun Göleti, Temelli Göleti


Sincan: Bucuk Göleti


Çubuk: Karagöl, Kızılca Göleti"




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