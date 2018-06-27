Başkent gölleri ’balık’ üretecek

Başkent’teki göl ve göletlerin balıklandırılması çalışmalarına Mavi Göl’den (Bayındır Barajı) başlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Antalya Kepez Üretim Tesisleri’nden alınan 29 bin yavru sazan, Başkent’teki tüm göl ve göletlere bırakılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Mavi Göl’de katıldığı balıklandırma çalışmasında proje ile sportif olta balıkçılığını geliştirerek, bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Başkentlilerin de büyük ilgi gösterdiği balıklandırma çalışmalarını anlatan Eraslanoğlu, "Bakanlık ve üniversite işbirliği ile Başkent’te balık popülasyonunu artırmak için projeler üretip hayata geçiriyoruz. Hem bölge halkını kalkındırmayı hem de ekolojik sistemi canlı tutarak, yaban su hayatının devamını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Ankara’da balık popülasyonunu artırarak, sportif olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla çeşitli işbirlikleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl balıklandırma faaliyetlerini şu göl ve göletlerde yapacak:

Kızılcahamam: Üçbaş Göleti, Çeştepe Göleti, Kırköy Göleti, Yukarı Karaören Göleti, Karacaören Göleti

Etimesgut: Göksu Göleti

Güdül: Sorgun Göleti, Temelli Göleti

Sincan: Bucuk Göleti

Çubuk: Karagöl, Kızılca Göleti"