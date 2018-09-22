Başkent harekete geçti

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Otomobilsiz Kent Günü çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Ankara'nın Bahçelievler Semtindeki Aşkaabat Caddesinde bisiklet sürdü. Çeşitli ülkelerden büyükelçilerin de katıldığı etkinliğe bisikletçilerin ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kızılay'daki Güvenpark'ta buluşan heyet, üzerinde 'Ankara-Avrupa' yazılı EGO otobüslerine binerek Bahçelievler'deki Aşkaabat Caddesi'ne gitti. Çok sayıda vatandaş ve bisikletçinin de eşlik ettiği heyet, trafiğe kapatılan Aşkaabat Caddesi'nde bisiklet sürdü.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakan yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Avrupa hareketlilik Haftası çerçevesinde, bir Avrupa ülkesi olan Türkiye'de de Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyoruz. Türkiye'nin değişik illerinde bu faaliyetler devam ediyor. Aslında yapmaya çalıştığımız şey halkımızın hareketlilik konusunda bilincini artırmak” dedi.

Kaymakcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz, artık daha çevre dostu, daha hızlı ulaşım yöntemlerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla, şahsi araçların daha az kullanılması, toplu taşıma araçlarının daha fazla kullanılması, metro, tramvay, bisiklet, yürüme gibi alternatif ulaşım seçeneklerinin değerlendirilmesi bir zorunluluk haline geldi. Bugün, Ankara'da da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler Birliği, EGO, AB Delegasyonu ve AB Başkanlığı Dışişleri Bakanlığı ile birlikte bu etkinliği kutluyoruz. Halkımızın ve bisikletçilerimizin, bisiklet federasyonumuzun bize katılmış olması çok önemli. Umarız, daha hareketli Türkiye olur. Daha az kirleten, daha az yakıt yakan, daha fazla kilo yakan, daha fazla kilo kaybeden ve daha sağlıklı olan bir toplum geliştiririz.”

AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise şunları söyledi:

"Bugün aslında Türk insanlarının Avrupa Birliğine bu hareketliliği teşvik etmek için girdiği gün. Biliyoruz ki, kentlerde trafik sıkışıklığı var, şehirlerde ekonomi açısından çok önemli ama ulaşım da çok önemli. Hem kirliliğin azaltılması için hem yaralanma ve ölümlerin azaltılması için farklı türlerde ulaşım yollarını teşvik etmeye çalışıyoruz, Bisiklet olabilir, otobüs olabilir ve ya elektrikli araçlar olabilir. Belediye, bisiklet yollarını daha fazla yapmayı da istiyor. Bunu konuştuk. Avrupa ülkelerine baktığınızda birçok da benzer etkinlik var.”

"Etkinlik, bu konuda duyarlı olmak açısından iyi bir etkinlik"

Bisikletiyle etkinliğe katılan Murat çelik de duyar duymaz etkinliğe katıldığını belirterek, "Etkinlik, bu konuda duyarlı olmak açısından iyi bir etkinlik, inşallah büyük kitlelere ulaşır, biz de biraz daha rahat ederiz. Çünkü trafikte sıkıntılar yaşıyoruz. Çoğu sürücü dikkatli ama dikkatsiz sürücüler de var arada. Onların da daha bilinçli olması için bu, iyi bir etkinlik. Aynı zamanda bisiklet kullananlar için de ekipman olarak kendini tamamlayabilmeleri ve daha görülür olmaları için iyi bir etkinlik. İyi bir paylaşım olacağını düşünüyorum. Yedinci Caddeyi ilk defa böyle görüyorum. Hiç bu kadar sakin ve güzel görmemiştim. Bence sürekli araç trafiğine kapanmalı, motorlu araç girmemeli" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan İhsan Gökmen ise “Etkinlikten sosyal medya aracılığıyla haberimiz oldu. Duyar duymaz geldik. Ankara Pursaklar tarafından buraya geldik. Duyarlılık adına çok önemli bir etkinlik. Özellikle, Ankara'nın işlek caddelerinden başlayarak, trafikte duyarlılık kapsamında yavaş yavaş diğer caddeleri de trafiğe kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa'nın Amsterdam gibi şehirlerini örnek almamız gerektiğini düşünüyorum. Onlar da bu tür etkinliklere 100 yıl önceden değil, 1970'li yıllardan itibaren, sadece trafik kazalarına bağlı ölümleri azaltmak amacıyla başladılar ve günümüzde Amsterdam'da tüm yollar bisiklet yolu. İnsanlar, güvenli bir şekilde bisiklete biniyor. Biz iki teker kullanıcıları olarak, trafikte daha güvenli bir sürüş yapmamıza olanak tanıyan bu tür projelerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz, devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ebeveyni ile etkinliğe katılan Kayra Rahmi Tunç da "Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Bu sporu da sevdiğim için yolların kapatılması benim için güzel oldu. Arabalar kendi gidiyor ama bisikletleri biz sürüyoruz. Bence spor olduğu için güzel” şeklinde duygularını aktardı. Tunç, etkinliğin eğlenceli olduğunu söyledi.

Bisikletçilerden Emre Nar ise “Bu tür etkinlikler daha fazla yapılsa daha güzel olur. Böyle yollar kapatılsa biz daha rahat gidebilsek çok güzel olur. Keşke cadde araçlara kapatılsa. Bu şekilde, rahat rahat dolaşabilsek. Yoksa daha tehlikeli oluyor. Araba park ediyorlar, önümüze birden kapı açıyorlar. Arabalar bizi sıkıştırıyor. Keşke hep böyle olsa kalabalık ortamlar" dedi.

Plaket takdimlerinin de yapıldığı etkinlik, çeşitli yarışmalarla devam etti.