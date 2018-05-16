Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 12:05

Başkent kahramanlık türküleriyle yankılandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Sincan Lale Meydanı’nda düzenlenen “Kahramanlık Türküleri” konserinde Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatçısı Nur Yoldaş’ın yanı sıra Türk Halk Müziği sanatçılarından Mustafa Özcan ve Yavuz Şanlı, Başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Başkent kahramanlık türküleriyle yankılandı

16 Mayıs 2018 12:05


Ankara Büyükşehir Belediyesi düzenlediği kültürel etkinliklerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Kent Orkestrası’nın eşlik ettiği konserde tüm vatandaşlara Türk bayrakları ve yağmurluk dağıtıldı. Yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösteren Başkentliler "Çalın Davulları”, “Ah Bir Ataş Ver”, “Çanakkale İçinde”, “Yiğit Dayanır Namert Kaçar”, “Kiziroğlu Mustafa Bey” gibi dillere destan kahramanlık türkülerine hep bir ağızdan eşlik ederek tüm kahramanları andı.


Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, BELPA Genel Müdürü Fatih Çelik, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Meclis üyeleri ve çok sayıda davetlinin de katıldığı konserde konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, türkülerin Türk tarihini, gelenek ve görenekleri yansıtan kültür hazineleri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Toplum ruhunda derin izler bırakan kahramanlar, efsaneleşmiş büyük aşklar, büyük felaketler türkülere konu olur. Bunların sözleri ve ezgileri bu sebeple çok güçlüdür. Bu müstesna gecede yüreklerimize kazınacak olan türkülerimizle ceddimizin kahramanlık destanlarını tekrar hatırlayarak, bir kez daha gururlanacağız” dedi.


Konsere katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, “15 Temmuz ile şahlanan milli ruhumuz, devamında Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Operasyonu ile giderek zirve yaptı. Bu milli ruh ve milli dayanışma bilinci, Anadolu’nun özeti olan türkülerle vücut bulacak ve ‘Kahramanlık Türküleri’ ile ruhumuz okşanacak” dedi.


Konserde vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ve pamuk şekeri dağıtılırken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç