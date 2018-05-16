Başkent kahramanlık türküleriyle yankılandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi düzenlediği kültürel etkinliklerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Kent Orkestrası’nın eşlik ettiği konserde tüm vatandaşlara Türk bayrakları ve yağmurluk dağıtıldı. Yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösteren Başkentliler "Çalın Davulları”, “Ah Bir Ataş Ver”, “Çanakkale İçinde”, “Yiğit Dayanır Namert Kaçar”, “Kiziroğlu Mustafa Bey” gibi dillere destan kahramanlık türkülerine hep bir ağızdan eşlik ederek tüm kahramanları andı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, BELPA Genel Müdürü Fatih Çelik, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Meclis üyeleri ve çok sayıda davetlinin de katıldığı konserde konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, türkülerin Türk tarihini, gelenek ve görenekleri yansıtan kültür hazineleri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Toplum ruhunda derin izler bırakan kahramanlar, efsaneleşmiş büyük aşklar, büyük felaketler türkülere konu olur. Bunların sözleri ve ezgileri bu sebeple çok güçlüdür. Bu müstesna gecede yüreklerimize kazınacak olan türkülerimizle ceddimizin kahramanlık destanlarını tekrar hatırlayarak, bir kez daha gururlanacağız” dedi.

Konsere katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, “15 Temmuz ile şahlanan milli ruhumuz, devamında Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Operasyonu ile giderek zirve yaptı. Bu milli ruh ve milli dayanışma bilinci, Anadolu’nun özeti olan türkülerle vücut bulacak ve ‘Kahramanlık Türküleri’ ile ruhumuz okşanacak” dedi.

Konserde vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ve pamuk şekeri dağıtılırken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.