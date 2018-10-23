Başkent palamuta doyacak

Tüm ilçeler ve Ankara genelindeki balık satış noktalarına düzenli olarak sevkıyat yapılırken, en çok palamut yoğunluğu dikkat çekiyor. Karadeniz'de Zonguldak Ereğli, Rize, Hopa ve Trabzon'da avlanılan palamut bu yıl balıkçıların da, fiyatı açısından Başkentlilerin de gözdesi oldu.

Beklenenin üzerinde balığın gelmeye başladığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Ankara Sebze ve Balık Toptancı Hali yetkilileri, "Bu sene balık avcılığı oldukça fazla. Balık haline sadece 5-12 Ekim tarihleri arasında 182 kamyon ve 31 bin 40 tane kasa palamut getirildi. Balık fiyatları bu sene oldukça ekonomik. Toptancı haline gelen balıklar veterinerlerimiz tarafından düzenli olarak kontrolden geçiriliyor. Tarım Bakanlığı tarafından da balıklar ölçülüyor. İstenilen ölçüde değilse balıklar imha ediliyor" dedi.

Palamut bolluğu fiyatları da düşürdü

Balık çeşitliliği açısından ise son 10 yılın en bereketli dönemini yaşadıklarını belirten Ulus Halinde balıkçılık yapan Cahit Aytaç, şunları söyledi:

"Palamut bu sene bol geldi balıkçının yüzü güldü. 25 yıldır balıkçıyım bu dönem gibi hiçbir dönem palamut yoğunluğu yaşanmadı. Balık bol olunca daha uygun fiyata satabiliyoruz. Bazı müşteriler gelip kilolarca balık alıyor.”

Başkentliler palamuta doyacak

Palamut fiyatlarını duyarak Ulus Haline alışveriş yapmaya geldiğini vurgulayan Ramazan Uyar adlı vatandaş da "Kilosu 10 TL. Bütçemize çok uygun. Pazarlıkla daha da uygun fiyata alabiliyoruz. Fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde ailece daha sık balık tüketebileceğiz” diye konuştu.