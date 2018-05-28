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28 Mayıs 2018 10:57

Başkent parkları iftar sofraları

Ramazan’ın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte güzel havayı değerlendirerek iftarını açık alanlarda yapmak isteyen Başkentliler, Ankara’daki rekreasyon ve mesire alanlarına adeta akın ediyor.

Başkent parkları iftar sofraları

28 Mayıs 2018 10:57


Altınpark, Göksu, Mogan ve Harikalar Diyarı başta olmak üzere yeşillikler içindeki birçok park Başkentlilere hem iftarlarını hem de sahurlarını yapmak için ev sahipliği yapıyor.


Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan Ayı’nın manevi iklimini parklara taşıyan Başkentliler, gerek aileleriyle gerekse dostlarıyla oruçlarını açmanın duygu yüklü hazzını yaşıyor.


Kimi kamelyalarda kimi piknik masalarında iftarını açarken kimi ise çimlere serdiği örtülerin üzerinde kuruyor iftar sofrasını Ramazan ayının birlikteliğinin doyasıya yaşandığı parklarda, semaverde demlenen çaylara keyifli sohbetler de eşlik ediyor.



Güvenli ve huzurlu mekanlar


Yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanlarıyla herkesin buluşma noktası haline gelen parklarda orucunu açan vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaşıyor:


Necati Armağan: "Eşim çocuklarım ve annemle birlikte güzel havayı değerlendirerek orucumuzu parkta açmak istedik. Hatta bazen sahura bile kaldığımız oluyor. Buranın ortamını seviyoruz. Yemyeşil, tertemiz ve güvenli bir yer."


Şerife Sönmez: "Kalabalık iftar sofralarında buluşmak bu mübarek ayı daha da güzelleştiriyor. Biz de komşularımızla hem birlikte iftar yapalım hem de temiz hava alalım istedik. Çocuklar da oyun alanlarında keyifli zaman geçiriyorlar."


Sadece iftarını değil sahurunu da açık havada yapmak isteyenlerin doldurduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait rekreasyon alanlarında, güvenlik önlemleri de hat safhada tutuluyor. Devriye gezen ANFA güvenlik personelinin yanı sıra 24 saat kayıt yapan kameralarla da güvenlik sağlanıyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak temizlenen rekreasyon alanlarında, Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin huzurlu bir Ramazan geçirebilmesi için imkanlarını seferber ediyor.




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