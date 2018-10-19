Başkent Tiyatroları 20 Ekim'de “perde” diyor

Sezon açılışını 20 Ekim'de sahnelenecek olan “Tiryakigillerdeyiz” ve “Eyvah Kümeste Tilki Var” oyunlarıyla yapacak olan Başkent Tiyatroları, Başkentli tiyatro severleri Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki Tiyatro Salonu'nda ağırlamaya devam edecek.

Birbirinden iddialı yapımlar

Yeni oyunlar ve birbirinden iddialı yapımlarla 20 Ekim'de perdelerini açacak olan Başkent Tiyatroları, birbirinden farklı oyunlarla yeni sezona merhaba diyecek. Daha önceki sezonda tiyatro severlerin beğenisini kazanan,“Tiryakigillerdeyiz”, “Kim Demiş Karanlık”, “Bize Gelen Bizdendir”, “Vatan İçin”, “Komşu Köyün Delisi” ve “Bir Adam Yaratmak” oyunları bu sezonda da Başkentlilerle buluşacak.

Sezonun iddialı oyunlarından biri olarak gösterilen ve sahnelerde yer bulan “Malazgirt'ten Afrin'e İstiklal Mücadelesi” adlı oyun ise sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler tarafından yönetilen “Malazgirt'ten Afrin'e İstiklal Mücadelesi” adlı tek perdelik oyunda, Malazgirt'ten Afrin'e süregelen istiklal mücadelesi konu ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları sanatçılarının yanı sıra Kent Orkestrası, Mehter Takımı ve Halk Müziği Korosu'nun darol aldığı oyun, izleyenlere hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla adeta bir sanat şöleni sunacak.

Haydi minikler tiyatroya

Her yaştan tiyatro izleyicisini bu yıl da bir araya getirecek olan Başkent Tiyatroları, “Eyvah Kümeste Tilki Var” oyunu ile birlikte bu sene ilk kez sahnelenecek olan“Karga Tepesi” oyunuyla miniklere tiyatroyu sevdirecek. “Eyvah Kümeste Tilki Var” minik izleyicileri gülümsetirken, İshak 2.Tekgül'ün yazıp yönettiği “Karga Tepesi” ise dünyanın sadece insanlara ait olmadığını ve diğer tüm canlıların da yaşam hakkı olduğunu anlatıyor.

Çocuklar karagöz ve hacivat ile tanışacak

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli örneklerinden biri olan Hacivat ve Karagöz, bu yıl Başkent Tiyatroları'nın en önemli sanatsal faaliyetleri arasında yer alacak. Konularının her hafta değişeceği iki bölümden oluşan “İkisi Bir Arada Karagöz Günleri”nde, gölge oyunları orijinal haliyle çocuklara sunulurken, perde arasında da minik izleyiciler, Karagöz ve Hacivat Sergisi'nde misafir edilecek.

Fuayede miniklere, Karagöz ve kukla yapımı uygulamalı şekilde gösterilecek. Minik tiyatro severler bu sayede geleneksel tiyatro ile de tanışmış olacaklar.

Başkent tiyatroları ekim programı şöyle:

“20 Ekim 2018 Cumartesi Tiryakigillerdeyiz Saat 18.00

20 Ekim 2018 Cumartesi Eyvah Kümeste Tilki Var Saat 13.00

21 Ekim 2018 Pazar Tiryakigillerdeyiz Saat 16.00

21 Ekim 2018 Pazar Eyvah Kümeste Tilki Var Saat 13.00

25 Ekim 2018 Perşembe Bize Gelen Bizdendir Saat 13.00

26 Ekim 2018 Cuma Vatan İçin Saat 10.00

27 Ekim 2018 Cumartesi Kim Demiş Karanlık Saat 18.00

27 Ekim 2018 Cumartesi “İkisi Bir Arada” Karagöz Günleri Saat 13.00

28 Ekim 2018 Pazar Kim Demiş Karanlık Saat 16.00

28 Ekim 2018 Pazar İkisi Bir Arada Karagöz Günleri Saat 13.00

31 Ekim 2018 Çarşamba Eyvah Kümeste Tilki Var Saat 11.00.”