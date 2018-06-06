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06 Haziran 2018 14:43

Başkent tiyatrosu oyuncuları ‘Peştamal’ kuşandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları’na, 21 yıldır emek veren 6 oyuncu daha ustalık nişanesi olan “Peştamal” kuşandı.

Başkent tiyatrosu oyuncuları ‘Peştamal’ kuşandı

06 Haziran 2018 14:43


Gençlik Parkı Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen “Peştamal Kuşanma” töreni öncesinde oyuncular çırak olarak son kez “Hayal Kahvesi" adlı oyunu sahnelediler. Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler, “Peştamal” kuşanarak çıraklıktan ustalığa geçiş geleneğinin sadece Başkent Tiyatroları’nda sürdürüldüğünü söyledi. 35 yıl önce kendisinin Hadi Poyrazoğlu’nun elinden peştamal kuşandığını ifade eden İkiler, Başkent Tiyatroları’nda devam ettirilen bu geleneğin diğer şehir tiyatrolarına da örnek olmasının en büyük temennileri olduğunu vurguladı.


Başkent Tiyatroları sanatçılarından Kadir Çöklü, Hakan Örge, Serkan Yaşar, Serkan Bilgin, Görkem Çetin ve Şefket Çetin peştamallerini ustaları Mehmet Tahir İkiler tarafından kuşanırken, böylece ustalık unvanına ilk adımlarını atmış oldular. Ustalarıyla yıllarca aynı sahnede ter döken tiyatrocular, alkışlar arasında ustalık unvanının bir çeşit diploması olan “Peştamal”i kuşanmanın onurunu yaşadılar.



Bugüne kadar 14 tiyatro oyuncusu ustalık unvanı aldı


Başkent Tiyatroları’nda hem eğitim alıp hem de yıllarca sahnede olan toplam 14 oyuncunun ustalık unvanını almalarının kendi için bir onur olduğunu belirten İkiler, tiyatroya gönül vermiş oyunculardan oluşan Başkent Tiyatrosu’nun Türkiye’nin birçok yerinde Karagöz ve Hacivat gibi geleneksel oyunların yanı sıra modern tiyatrodan oyunlar sahnelediklerini de kaydetti.




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