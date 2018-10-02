Başkent'e kardeş şehir olmak isteyenler çoğalıyor

Kardeş şehir sayısıyla dünya kardeşliğine koşan Başkent Ankara'ya, kardeş şehir olma isteği her geçen gün artıyor.

Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar çoğu başkent olan toplam 48 kent ile kardeş şehir protokolü imzalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Afrika'da bulunan Nijer'in Başkenti Niamey ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Tebriz-Ankara kardeşliği

Başkent Ankara'ya şimdi de İran'ın Tebriz şehrinden kardeş şehir olma talebi geldi. İran'a bağlı Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz'in Belediye Başkanı Dr. İraj Shahin Baher, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'yı ziyaret etti. Konuk Belediye Başkanı Baher, Başkan Tuna'ya Ankara ile kardeş şehir olmak istediklerini söyledi.

Tebriz'de bir caddeye Ankara ismini vermek istediklerini de belirten Baher, Ankara'da bir caddenin isminin de Tebriz olmasını, karşılıklı olarak parklara şehir isimlerinin verilmesini ve Tebriz tanıtım günlerinin organize edilmesini talep etti.

"Ankara çok güzel, trafiksiz bir şehir"

Ankara'ya hayran kaldığını ifade eden konuk Belediye Başkanı Baher, "Başkent Ankara çok güzel ve trafik olmayan bir şehir. Özellikle çevre ve şehircilik konusunda Büyükşehir ile fikir alışverişi yaparak deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz" dedi.

Başkan Tuna'yı Tebriz'de ağırlamak istediklerini belirten Baher'e teşekkür eden Başkan Tuna da ikili ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı.