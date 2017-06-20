Başkent’e şehit ateşi düştü

Hakkari’den Van’a giden Hakkari 2’nci Hudut Komutanlığına bağlı konvoya Oğul köyü yakınlarında PKK’lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırıda şehit olan 33 yaşındaki Yüzbaşı Murat Üçok’un şehadet haberi Ankara Etimesgut’taki babaevine ulaştı. Acı haberin askeri yetkililer tarafından şehidin babası Tümen ve annesi Sevim Üçok’a iletilmesinin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Murat Uçok’un şehadet haberini alan yakınları ise acı haberle yıkılan aileye destek olmak için taziye ziyaretine geldi. Bir yıllık evli olan şehidin Tümay ve Tülin adında 2 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehit Yüzbaşı Üçok’un naaşı, yarın öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedilecek.