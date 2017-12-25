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25 Aralık 2017 13:41

Başkente şehit ateşi düştü

Hakkari Şemdinli’de el bombasının patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ferhat Muratoğlu’nun Ankara’daki baba ocağına ateş düştü.

Başkente şehit ateşi düştü

25 Aralık 2017 13:41


Şehit Er Muratoğlu’nun Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bulunan baba ocağına şehit haberinin ulaşmasının ardından mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. Altındağ Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.


23 yaşındaki Muratoğlu’nun yaklaşık 3 senedir görev yaptığı öğrenildi. Bir buçuk ay önce izne geldiği ve en son dün ailesi ile görüştüğü öğrenilen şehidin 2 kardeşinin olduğu bildirildi. Şehidin yarın Ankara’da toprağa verileceği kaydedildi.




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