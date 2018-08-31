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31 Ağustos 2018 20:13

Başkente şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci’nin (39) Ankara’daki ailesinin evine ateş düştü.

Başkente şehit ateşi düştü

31 Ağustos 2018 20:13


Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe’de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında PKK’lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP’yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu. Şehidin acı haberi Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Araplar Mahallesi’ndeki ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan babaannesi Ayfer ve kardeşi Osman Dökmeci gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, çalışmak için Antalya’dan bulunan babası Selami Dökmeci’nin Ankara’ya gelmek üzere yola çıktığı belirtildi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatıldı. Mamak Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.



Oğlu için sünnet düğünü yapacaktı


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci’nin bir süre önce eşinden boşandığı belirtilirken, 6 yaşında Aytuğ isminde bir erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit Dökemci’nin oğlu Aytuğ’un 8 Eylül’de sünnet olacağı öğrenilirken sünnet düğün için davetiye bastırıldığı belirtildi.


Şehidin cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.




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