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Başkent'e şehit ateşi düştü

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgürcan İnce’nin Ankara’daki baba ocağına ateş düştü.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'daki baba ocağına ateş düştü.


Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan babası Ömer İnce ile annesi Sündüz'e askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin evine acı haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. 26 yaşındaki şehidin bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Şehidin yarın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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