Başkent’e yeni ankaray ve metro hatları

Başkent’te yeni metro ve ankaray hatları yapılacağı müjdesini veren Tuna, ’’Ankara’daki raylı sistemi yaygınlaştırarak, ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlayacağız’’ dedi.

Ankara’da toplu ulaşımda ağırlığın raylı sistemlere verilmesi için çalıştıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören-Kızılay metro hattı çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Tuna, yapılması planlanan yeni metro ve ankaray hattı projelerinin Gar-Siteler-Kuyubaşı metro hattı, Yeni Etlik Hastanesi’nden Forum Ankara’ya metro hattı, Dikimevi-Mamak ankaray hattı, Söğütözü-ODTÜ ankaray hattı şeklinde olacağını belirtti.

Başkentlilerin taleplerini dikkate alarak yeni kararları hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade eden Tuna, ’’Yeni ilave metro hatları ve Ankaray’ın uzatılmasıyla ilgili olarak projeler de hükümet programımıza dahil edildi. Bu konuyla ilgili ilk açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Mitinginde yaptı. Tüm hatların proje ve inşaatlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Projeler en kısa sürede tamamlanıp inşaatına başlanırsa, Ankara’da gelişen ve artan raylı sistem sayesinde trafik akışında da ciddi bir rahatlama olacaktır diye düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Göreve geldiği günden bu yana Ankara’yı karış karış gezip vatandaşlarla ve esnafla bire bir sohbetler gerçekleştiren, talep ve isteklerini dinleyen Başkan Tuna, ’’Yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın öncelikli taleplerinin ulaşım ve alt yapı olduğunu gördük. Bizde bu talepler doğrultusunda çalışmalara başladık. Ankara’da nüfus artışı yüksek ve bu da yeni ihtiyaçların oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla, daha da rahat bir ulaşım için raylı sistemi Ankara’da yaygınlaştıracağız’’ açıklamasında bulundu.