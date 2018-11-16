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Başkent'e yeni bir gençlik merkezi daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te örnek projelerden biri olarak gösterilen gençlik merkezlerine yenilerini ekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te örnek projelerden biri olarak gösterilen gençlik merkezlerine yenilerini ekliyor.


Sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlik merkezleri açan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Ortapınar'da 21'inci gençlik merkezinin açılışını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz'ın açılışını gerçekleştirdiği merkezde drama, müzik, faaliyet ve etüt sınıfı, zeka oyunları, el sanatları, resim oyun salonları yer alıyor.


Başkent'in gelişen noktalarından biri olan Yenikent Ortapınar bölgesinde yaşayan gençlerin daha sağlıklı bir ortamda etkinlik yapabilmelerini sağlayacak ortamları oluşturmaya çalıştıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, “Sincan Yenikent gelişmekte olan bir bölge. Çocuklarımızın ve gençlerimizin etüt yapabilmeleri, rahat ders çalışabilmeleri, sportif faaliyetleri ve çeşitli etkinlikleri yapabilmeleri için donanımlı bir merkez yaptık” dedi.


Merkeze üye talebinin her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, şimdiden bu sayının bin 200'lere ulaştığını ifade etti.

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