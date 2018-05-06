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06 Mayıs 2018 17:48

Başkent’i vuran sağanak yağış yatak odasının duvarını yıktı

Başkent’te aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle bir evin yatak odasının duvarı yıkıldı.

Başkent’i vuran sağanak yağış yatak odasının duvarını yıktı

06 Mayıs 2018 17:48


Ankara’nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi’nde oturan Songül Şahin’in evinin duvarı yıkıldı. Bir anda bastıran yağmur suları, Şahin’in yatak odasına doldu. Yatak odasını gördüğünde şoka uğrayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Yatak odasına bakarak ağlayan Şahin, "Hasar o kadar büyük ki evin duvarı yıkıldı. Ben ne yapacağım bilmiyorum " diye feryat etti. Eşinin işsiz olduğunu belirten 2 çocuk annesi Şahin, “Bende bir apartmana bakıyorum. 3 sene önce bu eve yine su girdi ama bu kadar değildi. Olay yaşanırken ben işteydim. Çocuklar ve eşim evdeydi” dedi.


Mahalle sakinleri de Şahin’in kapıcılık yaparak bu evi aldığını ve eşinin işsiz olduğunu belirterek, komşularına yardım istediler. Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki çok sayıda evi su basarken, çok sayıda araçta zarar gördü. Belediye ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.




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