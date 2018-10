Başkent'in en büyük BELMEK'i Yenimahalle'de açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir tarafında hizmet veren Belediye Meslek Edindirme Kursları'nın (BELMEK) en büyüğünü, Yenimahalle'de hizmete açtı.

Sayıları her geçen gün artan BELMEK'ler ile kadınların üretime katılmalarını sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Sincan Yenikent'ten sonra Ankara'daki 69. BELMEK'i Yenimahalle'de hizmete soktu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınların boş zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlayan ve el becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına katkıda bulunan BELMEK'lere yenilerini eklerken, kadınların yoğun ilgisi de her geçen gün artıyor. Başkent'te her yaştan ve statüden vatandaşa farklı branşlarda eğitim vererek Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, “Her ev bir atölye olacak” sloganıyla hizmet veriyor. Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan BELMEK açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı. “En son 68. BELMEK'i Sincan Yenikent'te açmıştık. 34 derslikli ve en büyük BELMEK'i Yenimahalle ilçemizde açmaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Yılmaz, Başkentli kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Henüz yeni açılmış olmasına rağmen yaklaşık bin 600 kursiyerin kayıt yaptırdığı Yenimahalle BELMEK, 34 dersliğiyle tezhipten el nakışına, mefruşattan resme, mozaikten ebruya ve iğne oyasına kadar 23 farklı branşta eğitim verecek.