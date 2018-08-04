Başkent’in göbeğinde paraşüt heyacanı

Yaz aylarında Ankara’da farklı etkinlikler gerçekleştirmek isteyen kişiler Türk Hava Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Paraşüt Kulesinde atlayışlara başladı.

Kulenin üçüncü katında, 38 metre yükseklikte konuşan Paraşüt Öğretmeni Özgür Kaynak ise kuleyi ve kuleden atlamak isteyenlere atlayış sürecini anlattı. Kaynak, "Atlayışlarımız başladı. Sezonumuz yoğun geçiyor. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Gelen herkese ücretsiz bir şekilde kuleden atlayışlarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Atlamak için gerekli şartları da açıklayan Kaynak, “Misafirlerimizin 16 yaşından büyük olması, 40 ila 85 kilogram arasında olması, sağlık açısından herhangi bir sıkıntısının olmaması ve ayağında spor ayakkabısı olması bizim için yeterli. Bu şartlara uyanların paraşüt kulemizin üçüncü katından atlayışlarını gerçekleştiriyor ve onları paraşüt sporuyla tanıştırmış oluyoruz ” ifadelerini kullandı.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuleden atlayan Vahit Doğukan Arı ise “İkinci atlayışım ama yine de bir heyecan var. İlk günkü heyecanı yine yaşıyorum. Türk Hava Kurumu’nun böyle güzel etkinlikleri bize sunması zaten bizim için ayrı bir mutluluk. Duyduğumda, ‘Ne kadar güzel, böyle bir yer varmış. Hemen gideyim’ dedim. Bu tarz şeyleri daha önce de araştırmıştım ama burayı, şu ortamı gördükten sonra bir şeylerin daha iyiye gittiğini görüyoruz” dedi.

Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk adımı atıncaya kadar bir korku var. O korku inanılmaz heyecan veriyor, farklı bir olay. Çok fazla adrenalin salgılanıyor. Atlamadan anlaşılamıyor. İlk kez aşağıdan gördüğümde ‘Tamam ben bunu yaparım’ diyordum ama buraya çıktıktan sonra, şu yüksekliği gördükten sonra insanın ayakları geriye gidiyor gibi, korku çok fazla” ifadelerini kullandı

“Ölmeden önce yapılacak şeyler arasında”

Atlamak isteyenlere tavsiyede de bulunan Arı, “Keşke her insanın böyle bir fırsatı olsa da böyle bir yerden atlayabilse. Böyle bir atlayış, böyle bir etkinlik, ölmeden önce yapılacak şeyler arasında. Mutlaka her insanın tatması gereken, çok güzel bir duygu” dedi.

“İnanılmaz bir duygu, inanılmaz bir eğlence”

Kuleden atladıktan sonra da konuşan Arı, hislerini şöyle anlattı:

“Neler hissediyorum, adrenalin, heyecan. Yukarıda birazcık gerildim açıkçası. Şu an daha rahatım, ayaklarım yere basıyor, biraz da titriyor ama güzeldi. Her şeyden önce eğlendim. Atlayış anında kendimi kasmamaya çalıştım ama kasmamak gibi bir şey söz konusu olmuyor. İyiydi, güzeldi.”

Atlayışta zor olan kısmın ilk salınım anı olduğunu dile getiren Arı, “Paraşütün sizi tuttuğu ana kadar bütün kemikleriniz geriliyor. Sanki düşecekmişsiniz gibi, sanki sizi bir şey tutmuyormuş gibi ve inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir eğlence. Herkese tavsiye ediyorum.”

Ayrıca, Ankara Paraşüt Kulesinden atlayan vatandaşlara, atlayış sertifikasının yanı sıra rozet de veriliyor.