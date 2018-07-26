Başkent’in göbeğindeki köyde şenlik var

Altındağ Beşikkaya Mahallesi’nde bulunan Altınköy Açık Hava Müzesi alanındaki 4’üncü Hasat Şenliği düzenlemeye başlandı. 100 yıl önceki köy hayatını tüm yönleriyle Ankara’da yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 5 yıl önce faaliyete geçirilen müzede şenlikler 4 gün boyunca devam edecek.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki örs ve çekiçle tırpan dövdü. Tırpanını çekiçleyen Tiryaki ve beraberindekiler daha sonra manilerle hasat yapılacak alana geldi. Alanda tırpanlarla ekini biçen Tiryaki, daha sonra harmanda ekinlerin tanelerini sapından ayırmak için at ile düven sürülerek buğdayları ayıkladı. Ayıklanan buğdaylar daha sonra atların sırtına yüklenerek su değirmenine götürüldü. Burada elde edilen un, taş fırına getirilerek ekmek yapıldı. Tarlada yetiştirilen taze meyve ve sebzeler basın mensuplarına ikram edildi. Ziyaretçiler ayrıca çamaşırhanede çamaşır yıkama etkinliğini takip etti. Köy kahvehanesinde eski kahve kültürü yaşatıldı, el yapımı ayran ve gözleme ikram edildi.

Altınköy Açık Hava Müzesi hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye kazandırılan ilk açık hava müzesi olduğunu söyledi. Tiryaki, "Gecekondu bölgesiydi buraları dönüştürülerek 650 dönüm içerisine ziyaretçi kabul ediyoruz. Tamamlandığında bin dönümlük gecekondu dönüşüm projesi tamamlanacak. 100 yılın öncesinin Anadolu köyünü inşa ediyoruz. Eksiklerimiz var. Anadolu’dan sökülerek getirdiğimiz, köy evleri, cami, değirmen, bakkal, demirci, dokumacı, çamaşırhaneleri tarları ve bahçeleri ile bir köy inşa edildi" diye konuştu.

Haftada 20 bin ziyaretçi

Şehirlerde yaşayan çocukların köy yaşamını öğretmek ve anlatmak istediklerini ifade eden Tiryaki, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde bunların örnekleri var. Şehirde yaşayan çocuklarımız hayvandan korkar durumda. Bir yoğurtun, bir tereyağın nasıl yapıldığını bilmeyen nesil yetişiyor. Bunlarında gösterilmesi anlamında böyle bir köy oluşturulmaya başlandı. 5 yıldır mücadele ediyoruz. Bu yılsonu tamamen projeyi tamamlamış olacağız. Haftada 20 bin üzerinde bilet alan vatandaşlarımız burayı ziyaret ediyor. Burası bir piknik alanı değil. Burası bir müzedir. 350 dönüm daha bir alan kazandırdık. Orada bulunan gecekondular yıkıldı. Çevresindeki duvarlar yapıldı. İçerisinde çocuklarımızın atlara binebilecekleri mekânlar, sebze bahçeleri ve kümes hayvanlarının bulunduğu bir bölge ile köyü büyütmüş olacağız."

4’üncü Hasat Şenliği hakkında bilgi veren Tiryaki, "Tarlada ekin biçiminden, harman yapımına, düven sürülmesine, patoz başta olmak üzere, değirmende buğdayların öğütülmesi, çamaşırhanede çamaşırların yıkanması, köy meydanında buğday dövülmesi gibi şeylerle dolu dolu bir program vatandaşlarımızı bekliyor" dedi.