Başkentin “Güvenlik Öncelikli Anaokulu” açıldı

Edusa Kids Village Anaokulu işletmecisi ve Fizik öğretmeni Bilal Ermergen, 2-6 yaş arası gruba hizmet veren anaokulunda, çocukları beton yapılardan kurtararak,doğal hayatı doyasıya keşfedip yaşamalarını önemsediklerini söyledi.Anaokulu dönemindeki çocukların çok hareketli olduklarını ifade eden Ermergen, “Keşfetmeye, araştırmaya, denemeye çok açıktır ve üstelik tehlike bilincine henüz sahip değillerdir. Çocuklar güvenli olmayan yerlerde her an kaza riski ile karşı karşıyadır. Özellikle de çok çocuğun bulunduğu kreş ve yuva gibi yerlerde bu risk daha da fazladır. Çocukların bizlerin gözetimde olması da bazen kazaları tam olarak önleyememektedir. Buradan yola çıkarak biz, sokak ortası yada cadde üzerinde anaokulumuz olsun istemedik. Yaşamkent Özlükent Sitesi içinde yer alan anaokulumuz, gerek binamızın iç yapısını gerekse girişten itibaren güvenliğini önemseyerek, risklerden arındırılmış bir ortam hazırladık.”

ABD’ de yapılan istatistikler; 0-6 yaş grubu çocukların uğradığı kazaların yüzde 48’inde, çocuğun bir yetişkinin gözetiminde olmasına rağmen meydana geldiğini gösterdiğini hatırlatan Ermergen, “Sadece bu gerçek bile bize güvenlik önlemleri almanın kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Biz de girişten çıkışa kadar anaokulunda gerekli güvenlik önlemleri tam olsun istedik” diye konuştu.

Ermergen, ilk kez sosyal ortama giren çocuğun, kendini güvende ve rahat hissedebileceği ve öğretmeni ile sağlıklı bir bağlanma süreci aşayabileceği ortamı hazırlamanın temel öncelikleri olduğunu belirterek, motor becerilerin gelişmesi, özgüven sahibi, mutlu, sorumluluk sahibi, bağımsızlık duygusu gelişmiş, kavramlar arası bağlantı kurabilen, farkındalığı yüksek, özgüveni oturmuş çocuklar yetiştirmek istediklerini bildirdi.

Matematik öğretmeni Derya Ermergen de, hareketi seven nesiller yetiştirmek istediklerini,çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp kendi yaş gruplarıyla beraber sosyalleşmelerini sağlamalarını önemsediklerini belirtti.Hareketi, oyunu ve eğitici hobileri erken yaştan itibaren hayatın bir parçası, yaşam tarzı haline getirmeyi planladıklarını anlatan Derya Ermergen, şöyle devam etti:

“Yaşamkentte hizmet veren Edusa Kids’de çocuklar beton yapılardan kurtularak doğal hayatı doyasıya keşfedip yaşıyor. Geniş çim bahçesi

sayesinde rahatça eğlenebileceği bir alan yaratılan anaokulu bahçesinde bulunan küçük bir kısımda, domates salatalık biber gibi ürünlerin çocuklar tarafından yetiştirmekerinin kendilerine sağladığı katkıyı önemsiyor ve organik sağlıklı beslenmeye de yönlendiriyoruz. Çocuklar her ne kadar birey olsalar da birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunun farkında olan Edusa Kids, bu kapsamda takım çalışmaları ile onları küçüklükten yetiştirmeyi planlıyor.”

Çocukların merak duygusunu geliştirmek, araştırmacı yetiştirmek,birden fazla dil ile iletişim kurmalarını ve duyarlı birey olmasını sağlamak istediklerini bildiren Ermergen, bunların yanında, özgüven ve özbakım becelerilerini kazandırmak gibi eğitim ilkelerine sahip olduklarını kaydetti. Edusa Kids Village’de her çocuğun öğrenme sürecinin farklı olduğunun bilincinde hareket ettiklerini bildiren Ermergen, bu kapsamda okul öncesi eğitim programlarıyla 2-6 yaş arasındaki çocukları anaokuluna beklediklerini söyledi.