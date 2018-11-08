Başkentin kalbi Altındağ

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 2004 yılından bu yana uyguladığı ‘Dönüşüm Yönetimi Modeli' ile yüzde 70'i imarsız, yüzde 85'i gecekondularla kaplı Altındağ'ı tekrar imar etti. Altındağ Belediyesi, 85 milyon TL borcu olan bir belediye iken, bugün pek çok konuda Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştiren bir belediye haline geldi.

Sadece Belediye olarak 50 bine yakın gecekonduyu kavgasız gürültüsüz yıkan, Ankara'nın yok olmaya yüz tutmuş tarihi bölgelerine tekrar hayat veren Başkan Veysel Tiryaki, en çok ziyaret edilen açık hava müzelerini Ankara'ya kazandırarak, kenti tekrar kültür sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyor. Başarısını kentsel dönüşüm projelerinde de kanıtlayan Başkan Tiryaki, "Altındağ'ı eski günlerdeki gibi bir cazibe merkezine dönüştürerek, Altındağ'ı Başkentin kültür, sanat ve turizm merkezi haline getirmek istiyoruz" dedi.

Altındağ'ın 14 yıldır baştan aşağı değiştiğini aktaran Veysel Tiryaki, mücadelesini ve Altındağ'a kazandırdıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

"Türkiye'de mali yapısı en güçlü belediyelerden biriyiz"

İlk yıllar zorlu geçtiğini söyleyen Tiryaki, "Ankara'ya geleli henüz birkaç ay olmuşken, üstelik Altındağ'da beni kimse tanımazken, Altındağ Belediye Başkanlığına aday oldum ve 2004 yılında seçildim. Altındağ için mücadelem o zaman başladı. 2004-2006 yılları arasında belediyenin kurumsal yapılanmasını tamamlamak için çok çalıştım. Altındağ'ın yüzde 85'i gecekondularla kaplıydı, yüzde 70'inin imarı yoktu. Sorunlar dağ gibi büyümüştü. 2006 yılından itibaren ekonomik durumunu düzelten Altındağ Belediyesi yatırımlara ağırlık vermeye başladı. Bugün Türkiye'de mali yapısı en güçlü belediyelerden biriyiz çok şükür. Bu da yatırımlarımıza yansıyor. 2004'ten bugüne 200'e yakın tesisi hizmete açtık. 2003 yılında 33 milyon TL olan belediye gelirlerini her yıl katlanarak artırdık. Altındağ'a özgü dezavantajları avantaja dönüştürerek farklı gelir kaynakları bulduk. 2017 yılında gelirlerimiz 292 milyon liraya çıktı. 2003 yılında yatırıma 2 milyon lira bile harcanamazken, 2017 yılında 140 milyon liralık reel yatırım yaptık" dedi.

"Borcu olmayan belediye"

"Uyguladığımız 'Değişim Yönetimi Modeli' ile belediyenin yapısını ve işleyişini de tepeden tırnağa değiştirdik" diyen Tiryaki, "Bizden önceki dönemlere ait tüm borçlar ödendi. Bugün Altındağ Belediyesinin hiçbir kurum ve kuruluşa tek kuruş borcu olmadığı gibi, bugüne kadar hiçbir kurum kuruluştan tek kuruş borç da almadık" ifadelerini kaydetti.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile adımızı Türkiye'ye duyurduk"

Bugüne kadar Altındağ'da kavgasız gürültüsüz 50 bine yakın gecekondu yıktıklarını ve bunun Türkiye'de bir rekor olduğunun altını çizen Başkan Tiryaki, şöyle konuştu:

"2005 yılını yıkım yılı ilan ettik. Çünkü neredeyse tamamı gecekondularla kaplı olan Altındağ'da yıkmadan yeni bir şey yapmak mümkün değildi. Altındağ'da on binlerce gecekondu yıktık. Geliştirdiğimiz farklı yol ve yöntemlerle, 2009 yılından itibaren bugüne kadar 15 binden fazla kişinin tapulu arsa sahibi olmasını sağladık. 13 farklı noktada toplu konut projesi, geleneksel yöntemlerden farklı olarak insanlarla birebir konuşarak güven sağlanarak yapıldı."

"Hamamönü, Ankara turizmi için bir marka"

Altındağ'da gerçekleştirdikleri bir diğer önemli çalışmanın da tarihi koruma projeleri olduğunu dile getiren Veysel Tiryaki, ilçe belediyesi olarak çok büyük bir alanda restorasyon çalışması yürüttüklerini de söyleyerek, "Ankara'da tarihi koruma projesini ilk kez 2008 yılında Hamamönü'nde başlattık. Hamamönü'nde komple bir mahalle restore edildikten sonra, bu alan Ankara'nın merkezinde turistik bir cazibe merkezine dönüştürüldü. Bugün Hamamönü, Ankara'nın turistik merkezi konumundadır. Çalışmalarımız Hamamarkası'nda da devam ediyor" dedi.

"Hamamarkası'nda mahalle kültürü yeniden canlanıyor"

Hamamarkası'nda bir bölümün konut alanı olarak ayrıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilk etapta 60 konut yapıldığını belirtti. Projenin kentsel tasarımını kendisinin çizdiğini belirten Başkan Tiryaki, mahalle kültürünü yeniden canlandıracak olan evlerde oturmak isteyenlere davette bulundu ve şu bilgileri verdi:

"Yatay mimariye uygun eski dokuya sahip bir mahalle olacak. Bahçeleri, otoparkları hepsi özel düzenlendi. Sokak siluetleri ortaya çıkıyor. Evler tamamen 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapılıyor. Hiçbir yerinde beton yok. Ankara kültürüne büyük bir hizmet. Herkes büro yapmak istiyor, biz bunu istemiyoruz. Burada yaşayacak, oturacak, buranın kıymetini bilecek birilerini arıyoruz."

"Türkiye'nin ilk ve tek köy açık hava müzesi: Altınköy”

Son olarak Altınköy Açık Hava Müzesi'ne de değinen Başkan Tiryaki, "Ankara'ya bir köy açık hava müzesi kazandırdık. Altınköy Açık Hava Müzesi, 650 dönüm büyüklüğünde ancak henüz tamamlanmadı. Bittiğinde yaklaşık bin dönüm büyüklüğünde olacak. Altınköy bir kentsel dönüşüm projesi aynı zamanda. Üstündeki gecekondular yıkılarak çok büyük bir açık hava müzesi oluşturuldu. 100 yıl öncesinin köy hayatının yaşatıldığı bir müze burası. Şehirlerde yaşayan çocukların, köy yaşamını öğrenmesi, köylerimizdeki gelenek, görenekleri ve ritüelleri görmesi açısından çok önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bugün sütün fabrikada üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini sanan şehirde büyüyen çocuklarımızın, 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını öğrenmesi açısından bir okul görevi üstleniyor Altınköy Açık Hava Müzesi" dedi.