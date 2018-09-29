Başkent'in kuşları görücüye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli doğaseverleri “Ankara'nın Parklarında Gizlenen Özel Misafirler” temalı sergiyle buluşturuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli doğaseverleri “Ankara'nın Parklarında Gizlenen Özel Misafirler” temalı sergiyle buluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA A.Ş. tarafından düzenlenen sergi, ilk olarak Armada Alışveriş Merkezi'nde sanatseverlere açıldı.

Benekli bülbülden mavi gerdana

Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları Ferit Başbuğ ve Metin Cenkçiler tarafından çekilen 80 ayrı türdeki kuş fotoğrafının yer aldığı sergide; çulha, benekli bülbül, kukumav, bıldırcın, mavi gerdan gibi kuş türleri yer alıyor.

Başkent'te 342 çeşit kuş türü var

30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek olan sergi açılışına katılan ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplam kuş sayısı 455 iken, sadece Ankara'da 342 çeşit kuş yaşıyor. Başkentimizde misafir olan kuş türlerini bu sergilerle tanıtmak için bu sergiyi düzenledik. Sergimiz daha sonra Ankamall Alışveriş Merkezi'nde açılacak."

Doğa sevgisini ve duyarlılığını arttırmayı hedefleyen sergi, ilerleyen haftalarda Atlantis, Kentpark, Cepa, Ankamall gibi alışveriş merkezlerinde de gezilebilecek.