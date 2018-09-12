Başkent'in modern ve estetik görüntüsünü yenilemek amacıyla yaya üst geçitleri turkuaza boyanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in ana arterlerindeki 35 yaya üst geçidini bakımdan geçirerek, boyamaya başladı. Yaya üst geçitlerinin yeni rengi turkuaz olurken, Başkent'in çehresi böylece yepyeni bir görünüme kavuşacak.

İstanbul, Konya, Eskişehir, Ayaş ve Esenboğa yolları başta olmak üzere Başkent'in dört bir tarafındaki eskiyen ya da tadilat gerektiren yaya üst geçitlerini bakım ve onarımdan geçiren ekipler, gece gündüz çalışarak, üst geçitleri yeni rengiyle de buluşturuyor.

Estetik görünüme ve çevresine uyumlu renkler belirlenecek

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalara İstanbul Yolu üzerindeki üst geçitlerden başlanırken, yetkililer turkuaz rengine boyanan üst geçitlere ilişkin şu bilgileri verdiler:

“Sürücüler için yollarımız sürekli yenileniyor, çizgileri ve levhalarıyla hem modern hem de sürüş keyfi yaşatan şekilde düzenleniyor. Biz de yayalarımız için çalışmalara imza atalım istedik. Yaya yollarının onarım ve bakımlarının yanı sıra şimdi de yolların üzerinden yayalarımızı bir uçtan diğer uca taşıyan tüm yaya üst geçitlerimizi bakımdan geçirip, turkuaz rengine boyuyoruz.”

Sincan alt geçidi de yenileniyor

Büyükşehir ekipleri ayrıca Sincan Merkez Alt Geçidinde de 'fibercement' adı verilen özel bir kaplamayla kaplama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın kaplanacağı alt geçitte yeni kaplama sayesinde hem araç geçişleri sırasında ses geçişlerinin önüne geçilecek hem de dekoratif ve modern bir görünüme kavuşturulacak.

İlk etapta 35 üst geçit

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etapta turkuaz rengine boyanacak yaya üst geçitleri şunlar olacak:

- Başkent Makromarket Önü Yaya Üst Geçidi

- Eski Oto Pazarı İl Sağlık Müdürlüğü Önü Yaya Üst Geçidi

- GİMAT Toptancılar Önü Karşıyaka İstikameti Yaya Üst Geçidi

- Şht. Ömer Halisdemir Caddesi Altınpark Önü Yaya Üst Geçidi

- Şht. Ömer Halisdemir Caddesi Akşemsettin Cami Önü Yaya Üst Geçidi

- Şht. Ömer Halisdemir Caddesi Makro Market Önü Yaya Üst Geçidi

- Esenboğa Yolu Pusaklar İçi Yaya Üst Geçidi

- Esenboğa Yolu Pursaklar Çıkışı Yaya Üst Geçidi

- Şht. Ömer Halisdemir Caddesi Ziraat Fakültesi Önü Yaya Üst Geçidi

- Samsun Yolu Türk Telekom Kavşağı Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Yenimahalle 1. Durak Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu TOKİ Blokları Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Opet Benzinlik Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Tarım İl Müdürlüğü Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı Sonrası Honda Efe Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Bölge Macit Petrol Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu İl Afet Müdürlüğü Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Beyaz Tv Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Erkunt Döküm Ve Acity Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Moda Life Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Jandarma Lojmanları Önü Yaya Üst Geçidi

- İstanbul Yolu Arçelik-Beko Önü Yaya Üst Caddesi

- Ayaş Yolu Şeker Fabrikası Önü Yaya Üst Geçidi

- Ayaş Yolu Başer Otomotiv Önü Yaya Üst Geçidi

- Ayaş Yolu Optimum Avm Önü Yaya Üst Geçidi

- Konya Yolu Tusso Blokları Önü Yaya Üst Geçidi

- Konya Yolu Efes Pilsen Önü Yaya Üst Geçidi

- Konya Youl Turhan Dökmeci İlkokulu Önü Yaya Üst Geçidi

- Konya Yolu Ahlatlıbel Kavşağı Önü Yaya Üst Geçidi

- Eskişehir Yolu Köy Hizmetleri Önü Yaya Üst Geçidi

- Eskişehir Yolu Decocity Önü Yaya Üst Geçidi

- Eskişehir Yolu Prestij Konutları Önü Yaya Üst Geçidi

- Eskişehir Yolu ODTÜ Yaya Üst Geçidi

- Esenboğa Yolu Tanteneke Önü

- Kazım Karabekir Caddesi Oto Ünlü Önü Yaya Üst Geçidi.