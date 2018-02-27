Başkent’in suyu emin ellerde

Dr. Cumali Kınacı, "Vatandaşlarımız su konusunda israf yapmadan tasarrufa yönelmeli"dedi.

Başkent’e su sağlayan barajlarda incelemelerde bulunan, Kınacı, su kaynakları ve kente su sağlayan sistemin işleyişini daha yakından takip etmek ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için ASKİ bünyesinde “Akıllı Yönetim Sistemleri Merkezi”nin kurulduğunu ifade etti. Çubuk 2, Kavşakkaya, Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarında incelemelerde bulunarak uzmanlardan barajlardaki doluluk oranı konusunda ayrıntılı bilgi alan Kınacı, "Ankara’nın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir. Barajlarımızdaki doluluk oranı şu anda yüzde 22 seviyelerinde. Kısa ve uzun vadede ise su sıkıntısı beklemiyoruz. Vatandaşlarımız su konusunda israf yapmadan tasarrufa yönelmeli’’ dedi.

Su kaynaklarının yönetimini, pompalarla suyun barajlara aktarılma sürecini ve yer altı su kaynakları ile mevcut kuyuları yerinde inceleyen Kınacı, “Başkent’e su sağlayan 7 barajımız var. Toplam kapasitesi 1 milyar 586 milyon 513 bin metreküp. Ankara’ya su sağlayan barajlarımızda şu anda 345 milyon 490 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 22’ler seviyesinde” dedi.

Suyun yetersiz olduğu zamanlarda Kızılırmak’tan su takviyesi yapıldığını ancak DSİ tarafından yapımı süren ve yıl sonunda tamamlanması hedeflenen Gerede Projesi’nin devreye girmesiyle de su sorununun ortadan kalkacağını kaydeden Kınacı, "Ankara’da yapılan yatırımlar ve devreye sokulan projeler sonrasında su kullanımının daha verimli hale gelmeye başlamaktadır. Bu memnuniyet vericidir. Vatandaşlarımız suyun değerini bilmeli. Ülke genelinde yaşanacak bir kuraklık sonucu tüm yatırımlar ve projeler devre dışı kalabilir. Bu olasılık göz ardı edilmemeli. Biz suyu en verimli ve sağlıklı biçimde Ankaralıların musluklarına taşıma gayreti içerisindeyiz. Eğer yağmur yağmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok. Vatandaşlarımızdan gelecek nesillere su kaynaklarımızı sağlıklı bir şekilde miras bırakabilmek için su israfından kaçınmalarını ve su tasarrufu yapmayı asla ihmal etmemelerini istiyoruz” dedi.

Hidroelektrik Santrallerini (HES) de ziyaret eden Kınacı, ‘’Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek verimliliği en üst seviyeye ulaştırmak için sürekli arayış içindeyiz. Projelendirdiğimiz hidroelektrik santrallerle, ürettiğimiz elektriği ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Barajlardaki incelemenin ardından İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne giden Kınacı, arıtma tesislerinin çıkışından ve belirlenen birçok farklı noktadan alınan su numunelerinin tahlil edildiğini söyledi. Bu tahliller sonucunda da ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen içme suyunun kalitesinin Türk ve dünya standartlarına uygun olduğunun sürekli tespit edildiğini belirten Kınacı, “Tüm abonelerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir çünkü Ankara’nın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu da Ankara genelinde bin 238 noktadan düzenli numuneler alarak suyun standartlara uygunluğunu kontrol ediyor. Analiz sonuçları günlük olarakwww.aski.gov.tr web sitesinde yayınlanıyor.