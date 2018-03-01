Başkent’in tarihi yazılı kaynaklardan öğrenilmeli

Mamak Belediyesinin düzenlediği kültür sohbetleri devam ediyor. Şubat ayının son konuğu Ankara’nın tarihini ve kültürünü Mamaklılarla paylaşan Abdülkerim Erdoğan oldu. Erdoğan’ın bu hafta ele adlığı konu ise tarihi bilgilerin internet üzerinde uğradığı deformasyon oldu. Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen programda, Başkent’in gerçek tarihinin teknolojik gelişmeler nedeniyle bazı tezatlıklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Erdoğan, en iyi kaynağın devlet arşivleri olduğunun altını çizdi.

"Kültür sohbetlerinin misyonu var"

Kültür sohbetlerinin Mamaklılar için önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gerek ülke coğrafyamız da gerekse gönül coğrafyamızda olan her şey bu sohbetlerde paylaşılıyor. Yaşadığımız coğrafyayı gerek edebi gerekse coğrafi olarak öğrenmemize katkı sağlıyor” dedi.