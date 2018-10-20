Başkentin yanı başında çekmeyen telefon, köy sakinlerini isyan ettirdi

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı mahalle statüsündeki köyde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle Enise Cihaner askerdeki oğluyla hafta içi telefonda görüşemezken köy sakinleri ise cep telefonu görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirebiliyor.

Bala merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Aşağı Hacı Bekir Mahallesi'nin tümü mobil telefon hizmetlerinden faydalanamazken vatandaşlar telefon görüşmesi için köy çevresindeki tepe ve çatılara çıkmak zorunda kalıyor. Mahallede GSM şebekelerinin iyi çekmemesi köy sakinlerini adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyor. Bölgede yaklaşık 100 konut bulunurken, vatandaşlar yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Köy sakinlerinden anne Enise Cihaner, Kocaeli'nde vatani görevi yapan oğlu Haydar Cihaner ile hafta içi telefonla görüşme gerçekleştiremediğini söyledi. Anne Cihaner, "GSM şebekelerinin çekmemesinden dolayı tepelere çıkarak görüşme yapıyoruz. Kayınvalidem askerdeki torunu ile görüşmek istiyor ama görüşemiyor. Şebekenin çekmemesinden dolayı çok sıkıntı çekiyoruz. Askerdeki oğlum ile görüşebilmek için dolayı eve internet bağlattım ama o da zor oluyor her zaman ona ulaşamıyoruz. Hafta sonu çarşıya çıktığı zaman internet üzerinden görüşme yapıyoruz. Akrabalarımız dostlarımız ile telefon ile görüşemiyoruz. Hangi telefon olursa olsun çekmiyor. Hafta içi oğlum ile görüşemiyorum çok özlüyorum. Hafta sonunu dört gözle beklediklerini” ifade etti.

Çobanların aileleri ile iletişimleri tamamen kesiliyor

Hatice Cihaner ise ailelerin, çobanlık yapan yakınlarıyla iletişime geçemediklerini aktardı. Cihaner, "Bu köyde yaşayan köy sakinleri telefonlarının çekmediğinden şikayetçi. Bu çok önemli bir sorun. Bu köyün geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bu köyde 12 yakın sürü var. Çobanlar, yazın otlaklarda kalmak zorunda kalıyor. Çobanların aileleri ile iletişimleri tamamen kesiliyor. Acil bir şey olduğunda mesela kurt saldırıları olabiliyor, erzakları bitebiliyor. Bu yüzden çok zor durumda kalıyorlar. Burası Ankara'nın Bala İlçesi'ne bağlı bir mahalle yani başkenttin bir mahallesi bu durumda mı olma. Akrabalarına ölüm olduğunda haber veremiyorlar” dedi.

GSM operatörlerine defalarca müracaat etmelerine rağmen çözüm alamayan Aşağı Hacı Bekir Mahallesi muhtarı Cemal Bektaş, şöyle devam etti:

GSM şebekelerinin çekmemesinden dolayı sıkıntının en büyüğünü ben yaşıyorum. Gerek resmi dairelerden gerekse vatandaşlar bana ulaşmak istiyor. Sürekli olarak yüksek bir yerde durmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum. Bu sorunun çözülmesi için köy sakinleri baskı yapıyor. Muhtar olarak bu soruna çözüm bulamamanın ezikliğini yaşıyorum. Psikolojik olarak etkileniyorum. GSM operatörlerine defalarca müracaat ettim. Somut bir cevap alamadım. Şu anda çok mağduruz.”

Köy sakinleri olarak en çok hediye bizim almamız lazım

GSM operatörlerinin şebekelerin çekmemesi durumunda hediye kampanyasına atıfta bulunan muhtar Bektaş, "Köylüler yaz ayında tepelere çıkıp görüşme yapmaya gidebiliyor. Kış ayında ne yapacağız. Bizlerin haberleşme özgürlüğü yok mu? Bu devir millet uzaya çıkıyor. Biz ise, Bala merkeze 22 kilometre uzaklıktayız telefon görüşmesi yapamıyoruz. GSM operatörleri reklamlarda çekmezse hediye vereceklerini söylüyorlar. O zaman en çok hediye bizim almamız lazım. Gelsin kendileri de görsün. En çok hediyeyi biz hakkettiklerini" diye konuştu.

Köylerine Baz istasyonun kurulmasını isteyen Mikhail Cihaner, "5 yıldır telefonum çekmiyor. İnternete girmek gerektiği zaman tepe bulmam lazım. Oraya çıktığımda da zorla girebiliyorum. İhtiyaçlarımı gidermek için tepe arıyorum. Hayvancılık işiyle ilgilendiğim için bazı yerlerde hayvan otlatıyorum. Oralarda ailem ve arkadaşlarım ile irtibata geçemiyorum. İllaki yüksek bir yere çıkmam gerekiyor. Buraya Baz istasyonu kurulmasını istiyoruz. Yaz ayında telefon görüşme ihtiyaçlarımızı zorda olsa gideriyoruz. Önümüzde kış ayı var o zaman ne yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çevremdeki kişilere arıyor bana ulaşana kadar gün bitiyor

Köy sakinlerinden Mehmet Yavuz, kendisine ulaşmak isteyen kişilerin günün sonunda irtibata geçebildiğini, acil durumlarda tepelere çıktığını aktardı. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Evlerimizde telefon çekmiyor. Çocuklarımız hep şehirlerde onlar ile görüşemiyoruz. Gündüz bir şekilde hallediyoruz ama gece ne yapalım? Evlerin çatısına, tepelere mi çıkalım? Operatörlere iletiyoruz onlardan ses çıkmıyor. Acil bir durum olduğunda tepelere çıkıyorum. Bu seferde konuşurken telefon görüşmeleri kesiliyor. Arıyorum bu sefer düşüremiyorum. Karşı taraf bana ulaşamıyorum. Çevremdeki kişilere arıyor bana ulaşana kadar gün bitiyor. Buraya Baz İstasyonu kurulmasını istiyoruz."

Aşağı Hacı Bekir Cami imamı Gurbet Batıt, şebekelerin çekmemesinden dolayı konuşma ve internet paketlerinin azını kullanabildiğini, müftülükten internet üzerinden gönderilen Cuma Hutbesini tepelere çıkarak alabildiğini dile getirdi. Batıt, "Bala Müftülüğü'ne kayıtlıyım. İmamlar arasında WhatsApp grubumuz var. Şebeke çekmediği için müftülükten gelen önemli mesajları göremiyorum. Hutbelerin mesaj olarak atılacağı günde tepeye çıkarak alıyorum. Ailem Batman'da yaşıyor. Acil bir şey olsa ne onlar bana ulaşabiliyor ne de ben onlara ulaşabiliyorum. Görüşmek için Tepe'ye çıkmak istediğimizde de köpeklerden korkuyoruz. 10 GB internet paketim var. Sadece 500 MB kullanabiliyorum. Fatura geldiği zaman hemen ödüyoruz. Kullanamadıklarım boşuna gidiyor. Geçen ay 750 dakika konuşma paketimden 400 dakikası boşa gitti. Şebeke olmadığından dolayı konuşamıyoruz" şeklinde konuştu.