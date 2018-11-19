Başkent'in yaraları kapanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla Başkent'teki su taşkınlarının önüne geçilmesi için 15 ayrı noktada başlatılan altyapı yenileme çalışmaları bir bir tamamlanıyor.

Akay Kavşağı'ndaki alt yapı yenilemesinin rekor sürede tamamlanmasının ardından belirlenen diğer noktalardaki çalışmaların büyük kısmı da bitirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 7/24 esasına dayalı yürütülen çalışmalarda su taşkınlarının önlenmesi amacıyla tespit edilen noktalardan ilk etapta tamamlananlar şunlar:

"Akay Kavşağı, Eskişehir Yolu ve Diyanet önü, Anıttepe EDOK ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı önü, Ankara Kapalı Spor Salonu önü, Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi, Serhat Mahallesi Elektrokent Kavşağı, İvedik OSB, Kuzey Yıldızı Mahallesi, Devlet Mahallesi Eryaman Kavşağı Alt Geçidi, Pursaklar Üniversiteler Mahallesi, Gümüşköy Kavşağı, Protokol Yolu geçişi."

ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, Başkent'te okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunu da dikkate alarak çalışmaları aşama aşama yürüttüklerinin altını çizerek, kalan bölgelerdeki çalışmaların da büyük bir titizlik içinde devam ettiğini vurguladılar. Tren garı önünden Altınsoy Alt Geçidi'ne kadar olan bölge ile Hüseyingazi Mahallesi'nde Mamak Belediyesi önündeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Kuzey Yıldızı bölgesi içinde yer alan park içinde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Atık su ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları kapsamında yer altında gerçekleştirilen sondaj proje çalışmaları ise şöyle:

"Akay Alt Geçidi ve Kızılay bağlantısı; 500 metre atık su hattı, 1000 metre yağmur suyu hattı,

EDOK ve Kara Kuvvetleri önü; 185 metre atık su hattı, 100 metre yağmur suyu hattı

Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet önü; 3000 metre yağmur suyu hattı

Altınsoy Caddesi ve alt geçidi; 350 metre atık su hattı, 1000 metre yağmur suyu hattı

Gar Kavşağı-Ankara Kapalı Spor Salonu; 650 metre atık su hattı

Talatpaşa Bulvarı- Ankara Çayı bağlantısı; 2 bin 550 metre atık su hattı

Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi; 6 bin 650 metre atık su hattı, 4 bin 650 metre yağmur suyu hattı

Samsun Yolu Hatip Çayı bağlantısı; 350 metre atık su hattı, 350 metre yağmur suyu hattı

Yenimahalle Elektrokent Kavşağı; 3 bin metre atık su hattı, 1163 metre yağmur suyu hattı

İvedik OSB; 307 metre atık su hattı, 621 metre yağmur suyu hattı

Kuzey Yıldızı Mahallesi; 150 metre yağmur suyu hattı

Devlet Mahallesi Eryaman Alt Geçidi; 200 metre yağmur suyu hattı

Gümüşköy Alt Geçidi; 200 metre yağmur suyu hattı

Protokol Yolu geçişi; 500 metre atık su hattı, 800 metre yağmur suyu hattı, 399 metre kutu kesit."