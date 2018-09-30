Başkentli çiftçilerden tohum desteğine büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, sonbahar dönemi için bin 571 çiftçiye 370 ton standart 'Yem Bitkisi (Macar Fiği) Tohumu Desteği' vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinin Ankara'da tarım ve hayvancılığını daha ileri seviyelere çıkarmayı amaçladığı destek kapsamında 13 ilçe belirlenirken, Çubuk'ta da yem bitkisi tohumu desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

İklim şartlarına ve mevsime göre çiftçilere desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aile ve ülke ekonomisini canlandırmak için yüzde 25 çiftçi katkı payı ve yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla Başkent çiftçisine yönelik destekler çeşitlendirilerek devam edecek. 2018 yılı İlkbahar döneminde bu kapsamda 21 ilçede; 4 bin 548 çiftçiye 401 ton 850 kilogram adi fiği tohumu, 129 ton 850 kilogram yonca, 80 ton silajlık mısır olmak üzere toplam 611 ton 700 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı.

"Çiftçinin yanındayız”

Yem dağıtımına Çubuk çiftçisinin yoğun talep gösterdiğini söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, “Tarıma ve çiftçiye destek olmak en büyük amacımız. 210 Çubuk çiftçisine toplam 50 ton Macar Fiği tohumu dağıtıyoruz. Çiftçimiz bu uygulamadan çok memnun. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanan, küçükbaş hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Yasin Sarıkaya, "Aldığımız tohumları hayvan yemi olarak, saman ve kaba yem olarak kullanıyoruz. Bize çok faydası oluyor. Çiftçiler olarak yem bitkisi, protein, enerji, yeşil bitki ve yem katkısı olarak üretiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.