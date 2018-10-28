Başkentli en çok beyaz ekmeği seviyor

Başkent'te hijyeni, kalitesi, sağlıklı ürünleri, fiyatı ve lezzetiyle artık bir marka haline gelen Halk Ekmek Fabrikası'nın poğaçasından simidine, böreğinden baklavasına kadar tüm ürünleri Başkentlilerin sofralarının da vazgeçilmezi. Birbirinden değişik tat ve lezzette ürünü bulunan Halk Ekmek Fabrikası, bu yılın Ocak-Ekim ayları arasındaki satış rakamlarını da açıkladı. Açıklanan verilerde, Başkentlilerin Fabrika'nın hangi ürünlerini tercih ettiği ortaya çıktı.

Rakamlar ortada

130 milyonu aşan satış rakamıyla Başkentlilerin en çok tercih ettiği ekmek çeşidinin 250 gram ağırlığı ve 70 kuruşluk satış fiyatıyla normal ekmek olduğunu belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, “Satış rakamlarımızın ortaya koyduğu gibi sadece ekmek çeşitleri değil, tüm ürünlerimiz arasında en yüksek satış rakamına ulaşan çeşidimiz normal ekmek. Başkentlilerimiz son 10 ayda büfelerimiz ve satış mağazalarımızdan en çok normal ekmek almış” dedi.

Satış rakamlarında ikinci sırayı köy ekmeğinin aldığına dikkat çeken Sarıduman, “7 milyonun üzerinde yine 250 gram ve 1 TL olan köy ekmeği satışı gerçekleştirdik. Bu da ortaya koyuyor ki, Başkentlilerimiz normal ekmeğin ardından sağlık deposu köy ekmeğimizi tercih etti” değerlendirmesinde bulundu.

Köy ekmeğini 4 milyonluk satış rakamıyla 250 gram ve fiyatı 75 kuruş olan kepekli ekmek takip etti.

Tereyağlı simit, normal simitten daha çok sattı

Fabrikanın Ocak-Ekim ayları arasında gerçekleştirdiği satış rakamlarına göre Başkentliler, normal simitten daha çok tereyağlı simidi tercih etti. Normal simit satışının 1 milyon 300 bin olmasına karşın, tereyağlı simit satışının neredeyse iki katına ulaştığını belirten Sarıduman, “Söz konusu satış rakamlarından anlıyoruz ki, katkısız saf tereyağı ile ürettiğimiz simitlerimizi Başkentlilerimiz daha çok beğeniyor” açıklamasını yaptı.

Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Başkent'te özellikle çocuklar tarafından tercih edilen, şekli bozuk olduğu için “fire” olarak ayrılan ve israfın önlenmesi amacıyla hiçbir katkı maddesi ilave edilmeden üretilen “Halk Çerez” çeşitlerinden de en çok acı biber aromalı olanının satıldığı bilgisini verdi.