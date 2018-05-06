Başkentli minikler destan yazdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Planet Aile Yaşam Merkez Hanımlar Lokali üyelerinin çocukları, Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran kahramanları canlandırdı. Büyüklerini hazırladıkları birbirinden renkli gösterilerle duygulandıran miniklerden kimi taşıdığı mermiyle Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı oldu, kimi de İstanbul’u fethederek yeni bir çağ başlatan Fatih Sultan Mehmet oldu.

Etimesgut Planet Aile Yaşam Merkezinde yaşları 3-6 arasında değişen minikler, bayrak ve vatan temalı gösterileriyle izleyenleri Türk tarihinde adeta yolculuğa çıkarttı. Dönemi yansıtan üniformaları ve kostümleriyle Türk tarihine damgasını vuran isimleri canlandıran minik kahramanlar, hazırladıkları dans gösterileri ve farklı yörelere ait halk oyunlarıyla da izleyenlerden tam not aldı. Osman Gazi, Mevlana Celaleddin Rumi, Fatih Sultan Mehmet, Halide Edip Adıvar, Kara Fatma, Nene Hatun, Seyit Onbaşı, Mehmet Akif Ersoy ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran başkentli minikler, hem tarihe yön veren kahramanları tanıma fırsatı buldu hem de vatan ve bayrak sevgisini pekiştirdi.