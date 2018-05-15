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15 Mayıs 2018 09:11

Başkentli minikler direksiyon başında

OYTRA Çocuk Trafik Eğitim Akademisi trafik terörüne karşı yeni nesli bilinçlendirmek için Uygulamalı Trafik Eğitim Projesi’ni Başkent’te hayata geçirdi.

Başkentli minikler direksiyon başında

15 Mayıs 2018 09:11


Uygulamalı Trafik Eğitim Merkezi’nin açılışını Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP’li ilçe başkanları, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu birlikte yaptı.



"Küçük yaşta eğitim çok önemli"


"Ülkece canımız trafik kazalarından çok yandı" diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Trafik terörünün önüne geçilebilmesi için çocuklarımızın küçük yaştan itibaren eğitim almalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi hayata geçiren işletme sahiplerini de tebrik ediyorum" dedi.


Projenin Türkiye’de ilk olduğunu belirten OYTRA Çocuk Trafik Eğitim Akademisi Yöneticisi Mehmet Yula ise, “Avrupa’da yaygın verilen trafik eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği’ne uygun şekilde hayata geçirdiğimiz Uygulamalı Trafik Eğitim Merkezimiz ile ülkemizde de trafik güvenliği kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.



Geleceğin bilinçli sürücü adayları konvoy oluşturdu


Açılışın yapılmasıyla birlikte konvoy oluşturan minik şoförler direksiyon başına geçti. Korna çalarak direksiyon sallayan çocuklar hem trafik kurallarını öğrendi hem de eğlenceli bir gün geçirdi.


İlkokul ve ortaokula giden 6-14 yaşındaki çocukların eğitim alabileceği merkezde; çocuk oyun alanı ve ters ev de miniklerin beğenisine sunuldu.




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