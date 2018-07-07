Başkentliler aktarmasız ulaşımdan memnun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bu güzergahta yer alan “Batıkent Aktarması”nın kaldırıldığı müjdesini vermesiyle birlikte vatandaşlar, Sincan OSB Törekent-Kızılay arasında daha hızlı seyahat etme imkanına kavuştu. Başkent’te raylı sistemi daha da yaygınlaştıracaklarını, ANKARAY’ın uzatılarak yeni metro hatlarının da devreye sokulacağı müjdesini veren ve “vatandaş memnuniyeti önceliğimiz” diyen Başkan Tuna’ya, Batıkent aktarmasını kaldırmasından dolayı vatandaşlardan teşekkür mesajları geliyor. Zamandan tasarruf sağlayan özellikle de yaşlı, engelli, hamile vatandaşların memnuniyetini kazanan aktarmasız ulaşım hizmeti ile ilgili gerek sosyal medyadan düşüncelerini paylaşan gerekse 153 Mavi Masa’yı arayan vatandaşların “teşekkür mesajları”, Başkan Mustafa Tuna’ya da iletiliyor. Aktarmanın kaldırıldığını unutan bazı vatandaşlar zaman zaman Batıkent’te metrodan inerken, hem görevliler tarafından hem de anonslarla uyarılar yapılıyor. Göreve geldiği günden itibaren Başkent trafiğini rahatlatacak projelere ağırlık veren ve hayata geçiren Başkan Tuna’ya gelen teşekkür mesajlarından bazıları şöyle:

“Yolculuk çok uzun sürüyordu ve yorucu oluyordu. Aktarmanın kaldırılması ile birlikte yolculuk süremiz kısaldı. Bu uygulama bizi çok memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Metro ile seyahat aktarma nedeniyle çok zamanımızı alıyordu. Gecikmeli de olsa bu uygulamayı hayata geçirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Batıkent’ten Sincan’a aktarma esnasında fazla zaman kaybı yaşanıyordu. Artık bu problem ortadan kalktı. Diğer metroların açılmasıyla sevinmiştik, şimdi de aktarmanın kaldırılmasıyla sevincimiz ikiye katlandı. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Batıkent’te aktarma hem yorucu oluyordu hem de zaman kaybı yaratıyordu. Şimdi aktarmasız seyahat oh ne rahat Mustafa Tuna’dan Allah razı olsun Kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Çok memnunuz. Batıkent’te yapılan aktarmalarda engelli, yaşlı, çocuklu ve hamile vatandaşlar iniş biniş esnasında çok zorlanıyorlardı. Ankara halkına sunulan bu hizmet için öncelikle Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum.”