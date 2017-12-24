Başkentliler karda hamsi festivali yaptı

Ankaralılar pazar gününü düzenlenen hamsi festivali ile renklendirdi.

Başkent Ankara’da aylardır etkisini gösteren soğuk, dün geceden itibaren etkisini kar yağışı ile yumuşak bir havaya çevirdi. Güzel havayı fırsat bilen Gölbaşı Belediyesi düzenlediği hamsi festivali ile vatandaşın hafta sonunu değerlendirmesini sağladı. Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen festivale vatandaşlar akın etti. Bir yandan hamsi almak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, diğer yandan karnını doyuranlar horon tepti, oyunlar oynadı. Alanda dans topluluklarının da gösterileri oldu. Çoluk çocuk etkinliğe gelen aileler çok eğlendiğini dile getirdi. Hem hamsi ekmek lezzeti, hem müzik ve oyun, hem de eşsiz göl ve kar manzarası insanların içini ısıttı.