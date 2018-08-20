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20 Ağustos 2018 10:03

Başkentliler kurban alırken küpe numarasını akıllı cep telefonlarından sorgulayabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda teknolojiyi kullanarak yeni hizmetleri tek tek devreye sokuyor.

Başkentliler kurban alırken küpe numarasını akıllı cep telefonlarından sorgulayabilecek

20 Ağustos 2018 10:03

Büyükşehir, Kurban Bayramı’nda vatandaşların yararlanması için mobil uygulama ile kurbanlıkları sorgulama imkanı sağlayacak.


Başkent’teki kurban pazarları ile diğer illerde satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe numaraları üzerinden sorgulama yapma imkanı veren uygulama için vatandaşların, “Ankara Kurban” yazarak akıllı cep telefonlarından programı indirmesi gerekiyor.


Uygulama aktif


Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, ilk kez bu yıl Kurban Bayramı’nda hayata geçirecekleri hizmetin aktif hale getirildiğini ve vatandaşların kurban pazarları ile kurban satış noktalarında küpeli hayvanları sorgulayabileceklerini söyledi.


Mobil uygulamanın indirilmesiyle birlikte küçükbaş ya da büyükbaş hayvanların türünün seçilmesinin ardından küpe numarasının girilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtoğlu, kurbanlık hayvana ilişkin her türlü bilginin ekrana yansıyacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti sayesinde vatandaşlar satın alacakları kurbanın aşılı olup olmadığına kadar kontrol edebilecek.


Kurban alırken dikkat edilmesi gerekenler artık Cep’te


Mobil uygulama ile kurban alırken dikkat edilmesi gereken her türlü bilginin ekrana geleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, şu bilgileri verdi:


“Bu uygulama ile kurban almaya giden vatandaşlarımız cep telefonlarıyla hayvanların kulağındaki küpenin seri numarasını sorgulayabilecek. Hayvanın türünü, cinsiyetini, ırkını, doğum tarihini, yaşını ve aşı bilgilerini görebilecek. Böylece hayvana ilişkin tüm bilgileri vatandaşlarımız öğrenebilecek ve gönül rahatlığı içinde kurban alabilecek.”




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