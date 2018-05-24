Başkentliler Nisan ayında toplam 160 bin ton sebze ve meyve tüketti

Ankara’da yaklaşık 10 bin 500 tonluk tüketimle en çok tüketilen sebze ise domates oldu.

Başkentlilerin sofralarında başköşeye taşıdığı domatesten sonra en çok tükettiği ikinci sebze 6 bin tonla patates, 5 bin 500 tonluk tüketimle üçüncü sebze de salatalık oldu. Kuru soğan 3 bin 800 tonluk satışla 4. sırada yer alırken, Nisan ayında Başkentliler en çok 3 bin 880 ton kıvırcık, iceberg ve göbekli marul, 2 bin 700 ton maydanoz, bin 200 ton roka, 990 ton dereotu, 890 ton tere, 530 ton nane, 520 ton yeşil soğan, 250 ton kuzukulağı gibi yeşillikleri tüketti.

Toptancı Hali verilerinde Başkentlilerin tercih ettiği sebzeler içinde en dikkat çeken sebzeler arasında 2 bin 800 tonluk satışla patlıcan, 2 bin 700 tonluk satışla da sivri biber yer aldı. Ankara’da havaların ısınmasıyla birlikte en çok şu sebzeler tüketildi:

“Havuç: bin 800 ton, kabak: bin 200 ton, ıspanak: 750 ton, kırmızı lahana: 720 ton, karnabahar: 600 ton, pırasa: 550 ton, dolmalık biber: 460 ton, taze fasulye: 460 ton, beyaz lahana: 450 ton, taze bezelye: 440 ton, salçalık biber: 420 ton, sarımsak: 160 ton, taze bakla: 120 ton.”

Baharın gözdesi çilek

Bahar aylarının kendini hissettirmesiyle birlikte en çok satılan meyve çilek oldu. Toptancı Hali verilerine göre, Başkent’te Nisan ayında 3 bin ton çilek tüketildi. Yeni çıkan turfanda meyvelerden yenidünya (malta eriği) 530 ton, kayısı 150 ton, şeftali 110 ton, kiraz da 45 tonluk satışla Başkentlilerin sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Portakal rekoru yerini karpuza bırakmaya hazırlanıyor

Kış meyvesi olarak bilinen portakal Başkentliler tarafından en çok satın alınan meyve oldu. Nisan ayında 5 bin ton portakal tüketerek rekor kıran Başkentliler, 3’er bin ton elma, muz ve limon ile 400 ton greyfurt, 300 ton da kivi tüketti. Yaz mevsiminin olmazsa olmazı karpuzun henüz Anadolu’daki hasadı başlamamasına rağmen Ankara’ya İran’dan gelen ithal karpuzla birlikte karpuz tüketimi 4 bin tonun üzerine çıktı. Yine yaz aylarının en çok tercih edilen meyvesi kavun tüketimi de 360 ton olarak gerçekleşti.