Başkentliler Yakacık’ta pazarlığa tutuştu

300’e yakın çadırın kurulduğu Yakacık’ta 4 bin civarı büyükbaş, 2 bine yakın küçükbaş kurbanlık görücüye çıktı. Dolar, euro ve altındaki sürekli artış kurban pazarına da yansıdı. Canlı etin kilosu kurban alanlarında ortalama 22 TL’den alıcısını ararken, dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan vatandaşlar da havyan satıcılarıyla pazarlığa tutuştu.

Yenimahalle Belediyesi veteriner hekimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu alanda, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların yanı sıra 2 yaşını doldurmayan, üretici belgesi, hayvan pasaportu, kulak-küpe bilgisi olmayan kurbanlıkların satışının yapılmasına izin verilmiyor.

Mescitten, kafeteryaya, duşlardan, lokantaya kadar tüm ihtiyaçların düşünüldüğü alanda, belediye temizlik araçları çevre kirliliği ve koku olmaması için gün aşırı temizlik ve ilaçlama da yapıyor. Güvenlik ve zabıta ekipleri ise 24 saat hizmet veriyor. Öte yandan son teknoloji otomatik kesimhaneler, yine vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak. Kurbanlıklar modern üniformaları ile işinin ehli kasaplar tarafından otomatik kesimhanelerde 5 dakikada kesilecek ve vatandaşlara poşetler içinde teslim edilecek. Ayrıca belediye 23 araçlık et taşıma filosu ve 200 et taşıma sepeti ile de vatandaşların işini kolaylaştıracak.