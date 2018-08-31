Başkentlilere ‘su tasarrufu’ uyarısı

Dr. Cumali Kınacı, Ankara’da kişi başına düşen günlük su tüketiminin arttığına dikkat çekerek, Başkentlileri su kullanımı konusunda uyardı.

Su tasarrufu konusunda çağrıda bulunan Kınacı, "Ankara’da toplam günlük su tüketiminin 1 milyon metreküp, kişi başına günlük su tüketiminin 200 litre mertebesinde olması gerekirken, bayram dönüşünde bu değerler 1 milyon 550 bin 826 metreküpe, kişi başına günlük su tüketimi de 310 litreye kadar çıktı. Suyu tasarruflu kullanalım, kaçak su kullanımını önleyelim" dedi.

Su tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirin

Evlerde suyun yüzde 35’inin banyolarda, yüzde 30’unun tuvaletlerde, yüzde 20’sinin çamaşır ve bulaşık yıkamada, yüzde 10’unun yemek pişirme ve içme suyunda, yüzde 5’inin ise temizlikte kullanıldığına dikkat çeken ASKİ yetkilileri, suyu tasarruflu kullanmanın püf noktaları ile önemli tavsiyeleri de şu şekilde sıraladı:

"Bir duşta ortalama 50 litre su tüketilirken, küveti doldurarak yapılan banyoda 150 litre su tüketiliyor. Evdeki bozuk musluklar tamir edilirse, bir musluktan yılda 1 ton su, tıraş olurken, diş fırçalarken kapatılan musluklardan kişi başına yılda 12 ton su, duş süresi 1 dakika azaltılırsa, yılda kişi başına 18 ton su, bulaşıklar elde değil de makinede yıkanırsa yılda ortalama 40 ton su tasarruf sağlanıyor. 4 kişilik bir ailede sebze ve meyveleri elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkamak sayesinde yılda ortalama 18 ton su tasarrufu elde edilebiliyor."

Bahçe sulamadan hortumla araç yıkamaya dikkat edilmesi gerekenler

Su tasarrufu konusunda dikkat edilmesi gereken noktaların başında bahçe sulama ve araç yıkama da var. Yetkililer özellikle bahçe sulamak için buharlaşmanın az olduğu sabah ya da akşamüstü saatlerinin tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyarırken, sürücülerin araçlarını hortum yerine bir kovaya su doldurarak fırça yardımıyla yıkamalarının su tasarrufuna katkı sağlayacağını hatırlatıyor. İçme suyu dışındaki suların birkaç kez kullanılabileceğine işaret eden yetkililer, gereksiz yere sifon çekilmemesini, sifonun bir kez çekilmesiyle 10 litre suyun boşa harcandığını vurguladı.