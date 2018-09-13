Başkent'te 15 Eylül Dünya Temizlik Günü

15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Başkent'te çevre temizliği için Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı buluşma noktası olarak seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin malzeme ve ekipman desteğiyle gerçekleşecek olan etkinliğe, Ankara'daki çeşitli üniversitelerden 100 gönüllü öğrenci katılacak. Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) işbirliğinde düzenlenecek çevre temizliği için 100 gönüllü genç, 15 Eylül Cumartesi günü Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda saat 11.00'de buluşacak. Türkiye'de 21 ilde, dünyada da 150 ülkede eş zamanlı olarak en az beş saat boyunca çevre temizliği yapılacak. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde ‘daha temiz bir dünya için el ele' sloganıyla, doğayı korumak ve farkındalık oluşturmak için buluşacak olan gençler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de hayata geçirilen “sıfır atık” projesine destek verecek. Ellerinde birbirinden farklı sıfır atık poşetleriyle çevre temizliği yapacak olan gençler, vatandaşları da doğa ve çevre bilinci konusunda bilgilendirecek.