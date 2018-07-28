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28 Temmuz 2018 02:02

Başkent’te 3 bin 500 polisle “huzur uygulaması”

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etmek adına şehir genelinde 3 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Başkent’te 3 bin 500 polisle “huzur uygulaması”

28 Temmuz 2018 02:02


Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik, ahlak, ve motosikletli ekipler amirliği birimlerinin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 500 personel görev yaptı.


Yol uygulaması ve umuma açık mekan uygulaması şeklinde iki aşamalı olarak düzenlenen denetimlerde şehrin farklı noktalarında kurulan 64 uygulama noktasında çalışma yapılırken, 230 umuma açık işletmede de aramalar gerçekleşti. Trafikte durumlarını şüpheli bulduğu araçları durdurarak inceleme yapan polis ekipleri, araçları didik didik ararken, şahıslara yönelik ise üst araması yaptı.


Özellikle Maltepe, Kızılay, Esat bölgelerinde yoğunlaşan umuma açık mekan uygulamasında ise eğlence mekanları ve kafelerde denetimler yapıldı. İşletme ruhsatlarını kontrol eden polis ekipleri, mekanlardaki şahsılar üzerinde GBT kontrolü yaptı. Uygulama sonuçlarına ilişkin daha sonra detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.




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