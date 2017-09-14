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14 Eylül 2017 20:08

Başkent’te 3. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri

Ardahan-Iğdır’ı da daha fazla ulaşılır erişilir yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkent’te 3. Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri

14 Eylül 2017 20:08


Ankara’da 3. Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri’nin Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) açılış töreni Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tiyatro gösterimiyle başlayan programda şehitlerimizin verdiği mücadelenin sahnelendiği anlarda Bakan Yılmaz duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Bakan Arslan, ülkenin her yerini ulaşılır, erişilir yaparken, Kars-Ardahan-Iğdır’ı da daha fazla ulaşılır erişilir yapmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu kıymetli etkinlik, Kars-Ardahan-Iğdır’ın güzelliklerini anlatma ve buradaki hemşehrilerimizle buluşma vesilemizdir" diye konuştu.



"Yaptığımız işin kutsallığının bilincindeyiz"


"Ülkemizin 81 ili, 780 bin kilometresi bizim için önemli" diyen Bakan Arslan, "Nasıl ki ecdat istikbal ve istiklal diyerek şehit olmaya gidiyorsa, bizde bakanlar, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları olarak tüm sorumlular, yaptığımız işi şehitlerimizin şehadet içerken hedefledikleri istiklal ve istikbali hedefleyerek, bu toprakları imar etmek için çalışıyoruz. Yaptığımız işin kutsallığının da bilincindeyiz. Ülkenin her yerini ulaşılır ve erişilebilir yapmak adına olağanüstü bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımız bize teşekkür ediyor, siz bizi ne kadar güçlü desteklerseniz, yürüdüğümüz yolda bizi ne kadar güçlü kılarsanız ve dünyadaki bu kadar hainliğe rağmen sözümüzün güçlü çıkması adına ne kadar güçlü desteklerseniz, asıl teşekkürün hak edeni sizsiniz" şeklinde konuştu.


Konuşmalardan sonra açılış kurdelesi kesildi. Bakanlar kasardan döneri kesti ve vatandaşa ikram etti, ardından stantlar gezildi. KAI Tanıtım Günleri dört gün boyunca Ankaralı misafirlerini ağırlayacak.




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