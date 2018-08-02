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02 Ağustos 2018 09:13

Başkent’te 3 uyuşturucu taciri yakalandı

Başkent’te gençlere uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Başkent’te 3 uyuşturucu taciri yakalandı

02 Ağustos 2018 09:13


Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gençlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine Mamak’ta bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gençlere uyuşturucu madde satan M.K., E.K. ve G.K. suçüstü yakalandı. M.K ve E.K’nın bina içerisinde üç farklı katta yangın panoları ve havalandırma boşluklarına gizledikleri çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. N.K. ve E.K’nın ikametlerinde yapılan aramada tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen yüksek meblağlarda para ve yine çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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