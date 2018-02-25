Başkent’te 70 kavşağa sinyalizasyon sistemi kuruluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın bir bir açıkladığı ulaşım müjdeleriyle Başkent yollarında meydana gelen rahatlamalara bir yenisi daha ekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 70 ayrı kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi kurarak, ulaşımın daha düzenli, rahat ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarını son sürat sürdürüyor. Bu kapsamda toplamda 860 adet sinyalize edilmiş kavşağı bulunan Ankara’da sıkıntılı noktalar tek tek tespit edildi. Başkan Tuna’nın sinyalizasyon sistemine ihtiyaç duyulan kavşaklara ışıklı sinyal sistemi kurulması talimatının ardından kontrolsüz kavşaklara yeni sinyalize sistemler kurulmaya başlandı. Trafik durumuna göre tespit edilen yerlerde 70 adet kontrolsüz kavşağa yeni sinyal sistemi yerleştirmeye başlayan ekipler, çalışmalarını yıl boyunca ihtiyaç duyulan ve yeni açılan kavşaklarda da devam ettirecek.

Sinyalize kavşak çalışmalarının aşamalarına ilişkin de bilgi veren yetkililer, “Çalışmalarımız kapsamında ilk olarak ihtiyaç duyulduğunu tespit ettiğimiz kavşaklarımızın projesini hazırlıyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından da gerekli kavşak düzenlemeleri yapılıyor ve ardından da kavşakta sinyalize çalışmasını gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştular.

Geçtiğimiz yıl 52 adet kontrolsüz kavşakta sinyalize çalışması gerçekleştirildiğini ifade eden yetkililer, yeni yapılan ihale kapsamında da 70 adet kavşağın daha sinyal sitemlerinin imal edilerek ışıklı ve kontrollü hale getirileceğini kaydettiler. Yeni yapılan, genişletilen veya ihtiyaç bulunduğu tespit edilen kavşaklarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Başkent merkez ve bağlı ilçelerinde yıl boyunca sinyalize kavşak çalışmasına devam edeceklerini anlatan yetkililer, mevcut sinyalizelerin de bakım ve onarımlarının yapıldığı bilgisini paylaştılar.

Yeni yapılan sinyal sistemlerinin merkezi kontrol sistemine bağlanarak, herhangi bir arıza durumunda en kısa zamanda tespitinin yapılıp, müdahale edilebileceğini ifade eden yetkililer, “İhtiyaç durumunda yeni yapılan sinyalize kavşaklarımıza geri sayım cihazı da yerleştiriliyor” dediler.

Yeni yapılan ışıklı elektronik sistemleri sürücülerin gündüz ve gece sürüş konforunda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeyecek şekilde imal edildi. Işıklarda en düşük enerji tüketimi olan led aydınlatmalar kullanıldı. Başkent trafiğine nefes aldıracak, trafik akışını hızlandıracak yeni sinyalizasyon sisteminin kurulacağı kavşaklardan bazıları şunlar:

"Altındağ Yeşilkuşak Caddesi - 310 Sokak Kesişimi, Çankaya Ziya Oralay Caddesi - Şemsettin Günaltay Caddesi, Etimesgut 1. TBMM Caddesi - Sakarya Zaferi Caddesi, Sincan Ankara Caddesi - Hürriyet Caddesi, Keçiören Bağlum Bulvarı - Osmangazi Caddesi, Yenimahalle 1949 Cadde - 2102 Cadde, Altındağ Celal Esat Arseven Caddesi - 833 Sokak."