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Başkent'te ağaçlık alanda çocuk cesedi bulundu

Ankara’da ağaçlık alanda bir çocuk cesedi bulundu.

Ankara'da ağaçlık alanda bir çocuk cesedi bulundu. 15 yaşındaki Suriyeli çocuğun başından darp edilerek öldürüldüğü belirtildi.


Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde yol kenarındaki ağaçların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi görerek polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Suriye uyruklu 15 yaşındaki Cumali E.'nin başından darp edilerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Delilleri korumak adına önlem alan polis ekipleri, ölüm haberini alarak gelen çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra olay mahalline gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler çevrede çalışma yaptı. Talihsiz çocuğun yakınları ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde izledi. Olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

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