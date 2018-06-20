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20 Haziran 2018 16:05

Başkent’te aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkent’in bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent’te aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi

20 Haziran 2018 16:05

Sağanak yağış nedeniyle araçları arızalanan vatandaşlar, arabalarının içinde yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, arızalanan araçları sudan çekerek çıkardı.


Ankara’nın bazı ilçelerinde saat 15.00 sıralarında aniden sağanak yağış başladı. Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan yağış, Serhat Mahallesi’nde bulunan 1467. Cadde ile 1239. Sokak’ın kesiştiği noktayı adeta göle çevirdi. Yoğun su birikintisinin oluştuğu yerde araçlar arızalandı ve vatandaşlar arabalarının içinde mahsur kaldı. Mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, suyun ortasında mahsur kalan vatandaşları ve araçları sudan çıkardı. Ekipler, suyun giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Vatandaşlar, 15 dakika süren yağmurun caddeyi adeta göl haline getirdiğini belirtti.




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